Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je glumac Džeki Čen velika legenda, jedan od najvećih imena kada je svetska kinematografija u pitanju i da je velika čast za Srbiju da on bude brend ambasador Ekspa 2027.

On je tako odgovorio na pitanje novinara da li je bilo teško dogovoriti saradnju sa Čenom i da je glumac neko uz koga smo svi mi odrasli.

"Sećam se i kad sam bio mlađi, ako je bio neki film koji smo gledali, gledali smo sve ono što je Džeki Čen radio, dakle osoba koja je napravila svoju karijeru i u Kini, i u Aziji, nakon toga i u Americi, svetsku slavu stekla i velika je privilegija, velika čast za nas da on bude brend ambasador našeg Ekspa", rekao je Mali nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta u Palati Srbija.

Podsetio je da je bio brend ambasador takođe i veoma uspešnog Ekspa u Šangaju 2010. godine.

"Sada je prihvatio poziv našeg predsednika da bude i brend ambasador našeg Ekspa. U ovom trenutku već imamo 120 zemalja koje su potvrdile svoje učešće", dodao je Mali.

Istakao je da će Ekspo 2027 po broju učesnika, biti najveći specijalizovani Ekspo ikada.

"Srbija će biti domaćin tog najvećeg događaja 2027. Najveći događaj u našoj istoriji, ali takođe najveći događaj te godine u svetu. Ogromna, najveća razvojna šansa za nas. Sa Jusein Boltom koji je, kao što znate, već promoter našeg Ekspa, sa Džeki Čenom imaćemo tu još puno iznenađenja, naravno i nekih domaćih sportista, glumaca, ali takođe i ljudi iz inostranstva, iz raznih sfera, s obzirom na to da naš Ekspo pokriva i igru, i kulturu, i sport, i muziku", naveo je ministar.

Mali je istakao da će to biti sjajna prilika da se predstavimo na pravi način.

"Da kroz ulaganje u infrastrukturu, brze pruge, nove kilometre autoputeva, podizanje plata, podizanje penzija, minimalne zarade, svega onoga što je deo tog programa Ekspo Srbija 2027- skok u budućnost. To nam je želja i to nam je cilj", rekao je on.

Ponovio je još jednom da je velika velika čast za Srbiju što je glumac Džeki Čen brend ambasador.