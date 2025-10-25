Slušaj vest

Tragom ove informacije Biznis Kurir je istraživao koliko punoletni građani Srbije imaju novca od akcija velikih državnih preduzeća, pod uslovom da njima nisu trgovali od 2012. kada je ova praksa zaživela.

Pored akcija NIS-a, građanima na račune ležu sredstva od dividendi i od Telekom Srbija a.d. Beograd, Elektroprivrede Srbije (EPS), Aerodroma "Nikola Tesla“ Beograd i Galenike a.d. Beograd.

Naime, ukoliko je građanin ostvario pravo, prijavio se i u evidenciji nije prodao akcije, a ima aktivan račun, tada iznos može biti veći.

Sa druge strane, ukoliko novac nije podignut od 2012. godine, na računu imate tačno 2.619,36 dinara. Ovo se ne odnosi na građane koji su svoje akcije već prodali, čime su pravo na deo profita preneli na nove vlasnike ovih hartija.

Pravo na besplatne akcije imalo je oko 4,8 miliona stanovnika Srbije, a polovina je svoj udeo već prodala.

Gde možete podići novac?

Uplaćivani novac na ime dividendi, građani mogu da podignu u Poštanskoj štedionici ili u drugoj banci gde imaju otvoreni račun. Ukoliko ste račun u banci zatvorili, nema razloga za brigu, jer je kompletna suma vraćena Poštanskoj štedionici.

Dakle, prosečna suma iznosi oko 11.600 dinara, kada se saberu isplaćene dividende i tržišna vrednost paketa akcija za one koji ih nisu prodali.

Pravo na besplatne akcije bilo je predviđeno za sve građane koji su ispunili uslove: punoletstvo do 31.12.2007., državljanstvo Srbije 3.1.2008., prebivalište 30.6.2007 i da su upisani u birački spisak