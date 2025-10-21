Slušaj vest

NIS ima 163.060.400 običnih akcija, što znači da je za bruto dividendu namenjeno 4.595.042.072 dinara. Dan dividende to jest dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu za 2024. godinu je 10. jun ove godine, a Dan obračuna za isplatu dividende preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti bio je 21.oktobar.

Isplata se sutra ne obavlja za akcionare za koje je u skladu sa odlukom Odbora direktora odložena isplata dividende do isključenja tih akcionara sa SDN liste (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), koju objavljuje Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control-OFAC) pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Department of Treasury).

Prema podacima NIS-a sa sajta Beogradske berze, ukupan bruto iznos dividende za akcionare kojima se isplata vrši preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti je 641.993.406,58 dinara, a ukupan neto iznos je 567.871.397,73 dinara.

Iznos dividendi za fizička lica

Ukupan neto iznos dividende za fizička lica je 397.989.325,59 dinara i za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 16.615.011 akciju neto iznos dividende je 23,953 dinara po akciji.

Za pravna domaća lica ukupan neto iznos dividende je 41.863.362,60 dinara, a za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 1.485.570 akcija neto iznos dividende je 28,18 dinara po akciji.

Objavljeno je i da je za fizička strana lica ukupan neto iznos dividende 2.636.249,15 dinara i da je neto iznos dividende za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 10.000 akcija 25,362 dinara po akciji, dok je za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 99.471 akciju neto iznos dividende 23,953 dinara po akciji.

Ukupan neto iznos dividende za pravna strana lica je 1.701.356,22 dinara i za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 45.610 akcija neto iznos dividende je 25,362 dinara po akciji, dok je za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 24.157 akcija neto iznos dividende 22,544 dinara po akciji.

NIS navodi i da je ukupan neto iznos dividende za lica koja se vode na kastodi računima 6.030.411,52 dinara kao i da je neto iznos dividende po akciji za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 75.241 akciju oko 25,113 dinara, za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 24.150 akcija oko 24,877 dinara, dok je za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 32.994 akcija taj iznos 23,953 dinara, a za one koji su imali ukupno 83.891 akciju to oko 22,564 i za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 38.006 akcija neto iznos dividende 22,544 dinara po akciji.

Dobrovoljni penzijski fondovi

Za lica koja se vode na zbirnim računima finansijskih instrumenata ukupan neto iznos dividende je 16.294.470,68 dinara, odnosno za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 233.565 akcija neto iznos dividende je 28,18 dinara po akciji, za one koji su imali ukupno 139.352 akcije neto iznos dividende je 25,362 dinara po akciji, dok je za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 274.058 akcija neto iznos dividende 22,544 dinara po akciji.

Objavljeno je i da je ukupan neto iznos dividende investicionih i dobrovoljnih penzijskih fondova koji se vode na kastodi računima 100.707.598,68 dinara, a da je za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 3.573.726 akcija neto iznos dividende je 28,18 dinara po akciji.

Za preduzetnike ukupan neto iznos dividende je 648.623,29 dinara, odnosno za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 27.079 akcija neto iznos dividende je 23,953 dinara po akciji.

NIS ističe i da kompanija preuzima obavezu plaćanja naknade koju naplaćuje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti za isplatu dividende.

Dodaju i da će navedeni iznosi dividende biti umanjeni za odgovarajuće iznose poreza po odbitku koje je NIS dužan da obračuna, obustavi i uplati za akcionare prilikom isplate dividende, a u skladu sa važećim poreskim propisima.