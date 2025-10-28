U danima nakon pljačke, marketinški tim Böckera se suočio sa dilemom. Da li da se distanciraju od incidenta, plašeći se povezivanja sa kriminalnom aktivnošću? Ili da iskoriste publicitet? Izabrali su drugo.

"Ponekad život piše priče koje nijedna kampanja ne bi mogla smisliti", anonimno je izjavio jedan Böckerov marketinški direktor za Der Spiegel. "Pomislili smo: hajde da to uzmemo sa humorom, odgovorno. Niko nije povređen i naš proizvod je očigledno dobro obavio svoj posao".

Rezultat je bio lekcija iz krizne komunikacije. U roku od nekoliko sati od objavljivanja posta, posećenost veb sajta kompanije se povećala deset puta. Prodavci širom Evrope prijavili su upite od novih kupaca koji su "čuli za merdevine iz Luvra".

Za porodicu Böcker, koja poseduje firmu već tri generacije, ovo je bio nadrealan događaj

"Mi smo mala kompanija", rekao je Alexander Böcker za AFP. "Nikada nismo zamišljali da ćemo biti pominjani zajedno sa Luvrom i carskim nakitom".

Insistirao je da kompanija nije imala nikakvu prethodnu umešanost u pljačku i da je kran bio legalno iznajmljen za radove na održavanju nekoliko dana ranije - nesrećna koincidencija koja ga je učinila dostupnim za bekstvo lopova. Uprkos čudnim okolnostima, kompanija planira da zadrži post na internetu i da ga prati sa ironičnim ograničenim izdanjem "Agilo" liftova "Louvre Blue".

"Nameravamo da izvučemo najviše iz apsurdne situacije", rekao je Böcker. "I možda da podsetimo ljude da čak i u ozbiljnim trenucima, možete da se našalite".