"Naš proizvod je odlično obavio posao" Nakon pljačke Luvra, oglasila se poznata kompanija: Iskoristili skandal veka da profitiraju! Imaju razrađenu šemu
Nemačka kompanija za proizvodnju pokretnih kranova pretvorila je skandal u publicitet, koristeći svoju slučajnu ulogu u pljački Luvra kao viralni marketing.
Kada je Luvr potresla drska krađa dragulja i francuske krune prošle nedelje, niko nije očekivao da će najveći obrt u priči zapravo biti mali proizvođač kranova i merdevina iz zapadne Nemačke. Međutim, kada su se pojavili snimci koji prikazuju dramatično bekstvo lopova pomoću pokretnih merdevina, logo male kompanije odjednom je postao poznat širom sveta, piše Newmoney.
Pomenuta kompanija, Böcker Maschinenwerke GmbH, sa sedištem u mirnom gradu Verne, našla se u centru globalne medijske oluje. Njihov "lift" za nameštaj "Agilo" - dizajniran za prevoz teškog tereta između spratova na gradilištima ili u stanovima - jasno se video na snimku sa mesta zločina. Merdevine su se protezale od popločanog dvorišta Luvra do balkona Apolonove galerije, gde su bili izloženi neprocenjivi dragulji. Nekoliko dana kasnije, Böcker je odlučio da iskoristi priliku.
"Kada morate da delujete brzo"
U smelom marketinškom potezu, Böckerov tim za društvene mreže objavio je sliku sada već čuvenih merdevina ispred Luvra, praćenu sloganom: "Kada morate da delujete brzo". Tekst koji je sledio, na nemačkom i engleskom, glasio je: "Böcker Agilo prenosi vaše blago težine do 400 kg brzinom od 42 m/min - tiho poput šapata".
Poruka je bila jasna: dok bi se drugi možda stideli zbog povezanosti sa ovakvim zločinom, Böcker je video priliku. Objava je brzo postala viralna, izazivajući hiljade reakcija - neki su se smejali, neki kritikovali, a mnogi hvalili hrabrost kompanije. U roku od 24 sata, objava je deljena na svim evropskim društvenim mrežama, objavljena u nemačkim novinama i preneta u međunarodnim medijima poput Le Mondea, Die Zeita i The Guardiana.
"Želeli smo da pokažemo da imamo smisla za humor i da niko nije povređen", izjavio je Alexander Böcker, generalni direktor kompanije, u intervjuu za Agence France-Presse (AFP) u sredu. "Čim smo se uverili da niko nije povređen, odlučili smo da iskoristimo dozu humora da bismo privukli pažnju na naš porodični posao".
Od gradilišta do Luvra
Za kompaniju koja obično prodaje svoje proizvode građevinskim preduzetnicima, prevoznicima nameštaja i vatrogasnim službama, iznenadna eksplozija svetske slave bila je bez presedana. Böcker, osnovan 1958. godine, poznat je u Nemačkoj po svojoj izdržljivoj opremi za podizanje - kranovima, kosim liftovima i podiznim mašinama koje se koriste za sve, od građevinskog materijala do klavira. Njihove mašine su napravljene sa fokusom na bezbednost, pouzdanost i, kako piše na veb stranici kompanije, "preciznost mašinske izrade u Verneu". Međutim, do ove nedelje, malo ko izvan industrije je čuo za Böcker.
To se promenilo kada su se Parižani u ponedeljak ujutru probudili uz naslovne strane koje su objavile da je Luvr bio žrtva spektakularne pljačke. Prema istraživačima, mala ali organizovana banda lopova provalila je u Muzej tokom noći, zaobišla alarme i pobegla sa nakitom vrednim oko 88 miliona evra - komadima koji su nekada krasili francuske monarhe. Snimci sigurnosnih kamera kasnije su otkrili njihov metod bekstva: Böckerove merdevine.
U danima nakon pljačke, marketinški tim Böckera se suočio sa dilemom. Da li da se distanciraju od incidenta, plašeći se povezivanja sa kriminalnom aktivnošću? Ili da iskoriste publicitet? Izabrali su drugo.
"Ponekad život piše priče koje nijedna kampanja ne bi mogla smisliti", anonimno je izjavio jedan Böckerov marketinški direktor za Der Spiegel. "Pomislili smo: hajde da to uzmemo sa humorom, odgovorno. Niko nije povređen i naš proizvod je očigledno dobro obavio svoj posao".
Rezultat je bio lekcija iz krizne komunikacije. U roku od nekoliko sati od objavljivanja posta, posećenost veb sajta kompanije se povećala deset puta. Prodavci širom Evrope prijavili su upite od novih kupaca koji su "čuli za merdevine iz Luvra".
Za porodicu Böcker, koja poseduje firmu već tri generacije, ovo je bio nadrealan događaj
"Mi smo mala kompanija", rekao je Alexander Böcker za AFP. "Nikada nismo zamišljali da ćemo biti pominjani zajedno sa Luvrom i carskim nakitom".
Insistirao je da kompanija nije imala nikakvu prethodnu umešanost u pljačku i da je kran bio legalno iznajmljen za radove na održavanju nekoliko dana ranije - nesrećna koincidencija koja ga je učinila dostupnim za bekstvo lopova. Uprkos čudnim okolnostima, kompanija planira da zadrži post na internetu i da ga prati sa ironičnim ograničenim izdanjem "Agilo" liftova "Louvre Blue".
"Nameravamo da izvučemo najviše iz apsurdne situacije", rekao je Böcker. "I možda da podsetimo ljude da čak i u ozbiljnim trenucima, možete da se našalite".
Kurir/Euronews/Newmoney