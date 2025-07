"Ovaj prostor ima oko 2.300 kvadrata u Hali 5 Beogradskoj sajma. Nisam izdržao, za one koj igovore da rušimo Beogradski sajam, ovde imate da vidite potpuno novi izložbeni prostor da bi predstavili našu Srbiju celom svetu. Ovaj prostor će svakog dana biti otovoren svim građanima Srbije i svima ostalima, od 1 popodne do 7 uveče. Moći ćete da vidite isotriju svih svetskih izložbi do sada, šta planiramo sve da uradimo do 2027 i na koji način ćemo našu Srbiju predstaviti 2027".