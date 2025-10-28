Slušaj vest

Časopis Forbs objavio je listu najboljih poslodavaca na svetu za 2025. godinu, ističući kompanije koje nude izuzetne uslove rada, stabilnost i mogućnosti za profesionalni razvoj.

Organizacije koje su se našle na Forbsovoj listi najboljih poslodavaca na svetu, prepoznate su po svojoj poslovnoj kulturi, inovacijama i brizi o zaposlenima, što ih čini najpoželjnijim poslodavcima na globalnom tržištu rada.

3 najbolja poslodavca u 2025.

Na prvom mestu nalazi se Majkrosoft, koji već dugi niz godina zauzima vodeću poziciju u tehnološkoj industriji. Kompanija je poznata po podsticanju inovacija, razvoju talenata i stvaranju inkluzivnog radnog okruženja.

Drugo mesto zauzela je Delta Er Lajns, američka avio-kompanija prepoznata po izuzetnoj korisničkoj usluzi i velikim ulaganjima u zadovoljstvo i dobrobit svojih zaposlenih.

Na trećem mestu nalazi se Alfabet, matična kompanija Gugla, poznata po inovativnim rešenjima u digitalnom sektoru i stalnom unapređenju radnih uslova.

Adobu zamalo među liderima

Četvrto mesto pripalo je Adobu, globalnom lideru u kreativnim i marketinškim softverskim rešenjima, koji neguje pozitivnu radnu atmosferu i podstiče kreativnost među zaposlenima.

Na petom mestu nalazi se BMW, nemački proizvođač luksuznih automobila, čiji fokus na održivost i tehnološki napredak zaposlenima pruža mogućnosti za kontinuirani profesionalni razvoj.

NVIDIA, tehnološki gigant specijalizovan za razvoj grafičkih procesora, zauzima šesto mesto zahvaljujući svom naglasku na inovacijama i timskom radu.

Soni održava japanski standard

Sedmo mesto pripalo je Soniju, japanskoj tehnološkoj kompaniji koja uspešno kombinuje industrije zabave, elektronike i informacionih tehnologija, privlačeći talente iz celog sveta.

Na osmom mestu nalazi se IBM, koji se ističe svojom dugom tradicijom u IT industriji i raznovrsnim mogućnostima za napredovanje u tehnološkom sektoru.

Epl, globalni lider u dizajnu i proizvodnji elektronskih uređaja, zauzima deveto mesto zahvaljujući kulturi inovacija i visokim standardima u radu sa zaposlenima.

Listu zaokružuje LEGO, danski proizvođač igračaka, koji je prepoznat po poslovnoj filozofiji zasnovanoj na kreativnosti i ravnoteži između poslovnog i privatnog života svojih radnika.

Prema oceni Forbsa, ovih deset kompanija postavile su standarde modernog radnog okruženja i pokazale da ulaganje u zaposlene predstavlja ključ dugoročnog uspeha.

