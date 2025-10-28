Ovo su 10 najboljih poslodavaca u 2025. godini! Od automobilske industrije do proizvodnje igračaka, ovde zaposleni odlaze zadovoljni na posao
Časopis Forbs objavio je listu najboljih poslodavaca na svetu za 2025. godinu, ističući kompanije koje nude izuzetne uslove rada, stabilnost i mogućnosti za profesionalni razvoj.
Organizacije koje su se našle na Forbsovoj listi najboljih poslodavaca na svetu, prepoznate su po svojoj poslovnoj kulturi, inovacijama i brizi o zaposlenima, što ih čini najpoželjnijim poslodavcima na globalnom tržištu rada.
3 najbolja poslodavca u 2025.
Na prvom mestu nalazi se Majkrosoft, koji već dugi niz godina zauzima vodeću poziciju u tehnološkoj industriji. Kompanija je poznata po podsticanju inovacija, razvoju talenata i stvaranju inkluzivnog radnog okruženja.
Drugo mesto zauzela je Delta Er Lajns, američka avio-kompanija prepoznata po izuzetnoj korisničkoj usluzi i velikim ulaganjima u zadovoljstvo i dobrobit svojih zaposlenih.
Na trećem mestu nalazi se Alfabet, matična kompanija Gugla, poznata po inovativnim rešenjima u digitalnom sektoru i stalnom unapređenju radnih uslova.
Adobu zamalo među liderima
Četvrto mesto pripalo je Adobu, globalnom lideru u kreativnim i marketinškim softverskim rešenjima, koji neguje pozitivnu radnu atmosferu i podstiče kreativnost među zaposlenima.
Na petom mestu nalazi se BMW, nemački proizvođač luksuznih automobila, čiji fokus na održivost i tehnološki napredak zaposlenima pruža mogućnosti za kontinuirani profesionalni razvoj.
NVIDIA, tehnološki gigant specijalizovan za razvoj grafičkih procesora, zauzima šesto mesto zahvaljujući svom naglasku na inovacijama i timskom radu.
Soni održava japanski standard
Sedmo mesto pripalo je Soniju, japanskoj tehnološkoj kompaniji koja uspešno kombinuje industrije zabave, elektronike i informacionih tehnologija, privlačeći talente iz celog sveta.
Na osmom mestu nalazi se IBM, koji se ističe svojom dugom tradicijom u IT industriji i raznovrsnim mogućnostima za napredovanje u tehnološkom sektoru.
Epl, globalni lider u dizajnu i proizvodnji elektronskih uređaja, zauzima deveto mesto zahvaljujući kulturi inovacija i visokim standardima u radu sa zaposlenima.
Listu zaokružuje LEGO, danski proizvođač igračaka, koji je prepoznat po poslovnoj filozofiji zasnovanoj na kreativnosti i ravnoteži između poslovnog i privatnog života svojih radnika.
Prema oceni Forbsa, ovih deset kompanija postavile su standarde modernog radnog okruženja i pokazale da ulaganje u zaposlene predstavlja ključ dugoročnog uspeha.
Kurir biznis/BizPortal