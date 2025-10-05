Slušaj vest

Ilon Mask postao je danas prvi "polubilijarder" na svetu. Njegovo bogatstvo premašilo je neverovatnih 500 milijardi evra, izvestio je Forbes. Slede ga Mark Zakerberg i Džef Bezos, koji se "vrte" oko 183 milijarde evra.

U top deset milijardera većina su Amerikanci, osim francuske porodice Bernarda Arnolta na petom mestu, koja je, između ostalog, vlasnik modnog brenda Luj Viton, i Španca Armančija Ortege, vlasnika Zare, na devetom mestu.

Prema najnovijim podacima, Forbsova lista milijardera za 2025. godinu obuhvata ukupno 3.028 milijardera, što je rekordni broj od kada je lista prvi put objavljena 1987. godine. Ukupno bogatstvo svih milijardera iznosi 16,1 triliona dolara, što je povećanje od 2 triliona u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći broj dolazi iz SAD, čak 902, slede Kina sa 516 i Indija sa 205 milijardera. Ove godine prvi put se na listi pojavio i jedan Albanac.

I dok se nižu brojni Zapadnjaci i pokoji Kinez u top 100, na listi se našao i jedan Hrvat.

Hrvat ima skoro dve milijarde evra

Nalazi se na 1.688. mestu sa procenjenim bogatstvom od skoro dve milijarde evra. Njegovo ime je Vasilij Anisimov. Iako ime ne zvuči hrvatsko, Vasilij zaista ima hrvatsko državljanstvo iako živi u Švajcarskoj. Ima 74 godine i blizak je prijatelj Vladimira Putina. Bogatstvo je nagomilao nekretninama, a na Forsu stoji da ne dolazi iz bogate porodice, već je sve sam stvorio.

Razvojna kompanija Coalco Vasilija Anisimova poseduje 37.000 hektara zemlje u blizini Moskve.

Deo zemlje nalazi se u luksuznom selu zvanom Akulinino, gde kuće poseduju Putinovi prijatelji, poput milijardera Arkadija Rotenberga.

Bogatstvo stekao na obojenim metalima

Anisimov je stekao svoje prvo bogatstvo trgovinom obojenim metalima. Zatim se prebacio na nekretnine. Bio je na čelu ruskog džudo saveza 12 godina.

Vasilij Anisimov rođen je 19. septembra 1951. Diplomirani je ekonomista. Hrvatsko državljanstvo dobio je 2003. godine na preporuku tadašnjeg ministra zdravstva Andre Vlahušića. U preporuci je stajalo da želi da se doseli u Hrvatsku kako bi ulagao u medicinske objekte, posebno u lečilište Naftalan. No, ništa od toga nije ostvario.

Odrekao se ruskog državljanstva

U septembru 2022. odrekao se ruskog državljanstva.

Anisimov je bio dva puta oženjen i ima četvoro dece. Prva supruga bila je Galina Anisimova. Njihova ćerka, takođe po imenu Galina, ubijena je zajedno sa svojim suprugom, Aleksanderom Nalimovom. Pronađeni su vezani i pogubljeni u svom domu u Jekaterinburgu 2000. godine.

Druga ćerka je glumica i preduzetnica Ana Šafer, zvezda filma Elizabeth Blue iz 2017. i suosnivačica kozmetičke linije Bare Essential Organics.

Drugi put se oženio Ekatarinom, sa kojom je dobio još jednu ćerku i sina.

Posetio Svetu Goru 2000. godine

Anisimov je poznat po svom aktivnom interesovanju za Rusku pravoslavnu crkvu i nadgledao je obnovu 30 crkava. Tokom 2000. godine proveo je vreme na Svetoj Gori i razgovarao sa sveštenicima.

- Nikada u životu nisam mislio da ću klečati. A sada jutro i veče dočekujem s molitvom - rekao je tada.

- Nemam hobi, ne mogu danima sedeti sa udicom za pecanje ili loviti životinju. Slučajno mi je hobi posao. Sve dok sam prilično aktivna osoba, sve dok mogu da ostanem budan tri dana, moram ići napred - opisao je svoj život za Forbes.