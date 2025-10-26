Slušaj vest

Kapadokija, poznata kao jedno od najneobičnijih prirodnih čuda sveta, sa svojim čuvenim vilinskim dimnjacima i vožnjama balonom na vruć vazduh, ponovo je dobila međunarodno priznanje. Ortahisar, istorijsko selo u srcu regiona, nedavno je uvršteno na Forbsovu listu „50 najlepših sela sveta“ za 2025. godinu.

Ovo priznanje dodatno potvrđuje status Kapadokije kao destinacije neuporedive lepote i kulturnog značaja koju morate uvrstiti na svoju listu putovanja.

Ortahisar je izuzetna destinacija koja zaslužuje da se nađe na listi želja svakog putnika u ovom regionu. Nalazi se oko šest kilometara od Urgupa, najvećeg naselja u Kapadokiji, i kombinuje prepoznatljivu arhitekturu uklesanu u stenu sa drevnim zamkom i nebom prepunim balona.

Vanvremenska čarolija i tradicionalna arhitektura

Govoreći o vulkanskom reljefu ovog kraja, Forbs opisuje Ortahisar „kao da izranja iz kapadokijske zemlje poput zaboravljenog monolita ispod bazaltnog neba prošaranog bojama kajsije i pepela“.

Selo Ortahisar u Kapadokiji uvršteno među 50. najlepđih slea sveta Foto: TGA

Milionima godina, kiša i vetar oblikovali su slojeve mekog vulkanskog kamena, nastalog erupcijama planina Erdžijes, Hasandag i Guludag, dajući oblik čuvenim vilinskim dimnjacima. Ovaj jedinstveni pejzaž, koji su oblikovali priroda i vreme, postao je zaštitni znak očaravajuće lepote Kapadokije.

U samom srcu sela uzdiže se Ortahisar zamak — „vila dimnjak“ prerušena u tvrđavu. Smatra se da je isklesan još u doba Hetita, a sadrži pećine, golubarnike i lavirintske tunele i smatra se jednim od prvih višespratnih naselja na svetu. Danas predstavlja

jedan od najviših vidikovaca u regionu i nudi spektakularne panoramske poglede.

Ortahisar se takođe može pohvaliti lepim primerima tradicionalne kapadokijske arhitekture koja se nalazi oko njegovog podnožja. Kamenite uličice, sa štandovima s kajsijama i baštama s čajem koji miriše na ruže, krivudaju ka slikovitim dolinama.

Istorijski gledano, izdubljeni prostori u ovim dolinama služili su kao skladišta za lokalne proizvode poput jabuka, krompira, pomorandži i limuna, koji su dovoženi sa Mediterana.

U okolini se takođe nalaze fascinantne crkve i manastiri, kao što su crkva Saridža, crkva Džambazli, crkva Tavšanli, crkve u dolini Balkan Deresi i manastir Halač Deresi, koje svedoče o bogatom verskom i kulturnom nasleđu Kapadokije.

Zemlja iz bajke

Atrakcije Kapadokije idu daleko izvan granica ovog sela. Ovaj čarobni region, koji je prošle godine privukao više od 4,37 miliona posetilaca u svoje muzeje i arheološka nalazišta, nudi nezaboravna iskustva — od misterioznih podzemnih gradova i crkava uklesanih u stene, do jedinstvenih hotela u pećinama koji spajaju zadivljujuću arhitekturu sa savremenim komforom. Posetioci ovde mogu uživati u spa tretmanima u luksuznim hotelskim pećinama, jahanju konja među stenskim formacijama, ili učestvovati u radionicama grnčarije i napraviti sopstvena umetnička dela.

Ortahisar u Kapadokiji uvršeno je na Forbsovu listu 50 najleših sela na svetu za 2025. godinu Foto: TGA

Sve to upotpunjuje kapadokijska kuhinja, koja se oslanja na tursku i anadolsku gastronomsku tradiciju i lokalne sastojke. Tradicionalna jela, često sa sočnim mesom u kombinaciji sa lokalnim voćem pripremana u glinenim loncima, zajedno sa vrhunskim vinima proizvedenim od grožđa uzgajanog na vulkanskom tlu, čine uživanje u hrani u Kapadokiji posebnim doživljajem.