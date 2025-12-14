Skupa investicija, ali jaka zarada: Panić se dosetio da ratluk podigne na viši nivo, nećete verovati od čega se pravi, a sve u rukama majstora iz Istanbula
Poljoprivredno gazdinstvo "Panić" iz Bačke Palanke drugu godinu zaredom osvojilo je priznanje na Sajmu etno hrane i pića, održanom na Beogradskom sajmu, za svoje proizvode od aronije. Ovog puta specijalna nagrada pripala je ratluku sa aronijom i narom, dok je prošle godine nagrađen njihov matični sok od aronije.
Prema rečima Ranka Panića, ratluk se pravi ručno po tradicionalnoj recepturi, a izrađuje ga majstor iz Istanbula. Umesto šećera, ratluk se uvaljuje u kokos, bez upotrebe veštačkih zaslađivača, što ga čini jedinstvenim na domaćem tržištu, ali i šire.
Široka paleta proizvoda
Pored ratluka sa aronijom i narom, gazdinstvo proizvodi i ratluk od pečenih lešnika, koji se spolja oblaže mlevenim pečenim lešnikom. U ponudi imaju i čajeve, džemove i druge prerađevine od aronije, koje uspešno plasiraju kroz trgovine, sajamske manifestacije i noćne bazare.
Kako na domaćem tržištu ne postoji organizovan otkup aronije, proizvođači su uglavnom usmereni na preradu u sopstvenoj režiji, što zahteva dodatna ulaganja.
Skupa investicija, ali siguran plasman
Gazdinstvo "Panić" se pre 13 godina odlučilo za podizanje zasada aronije i od tada je osvojilo brojne nagrade. Bobice koriste isključivo kao sirovinu za preradu, jer se aronija u Srbiji ne prodaje kao svež plod. Zbog toga su plantaža, hladnjača i oprema za preradu neophodni, ali predstavljaju i značajnu investiciju za one koji žele da se upuste u ovaj posao.
Panić ističe da aronija ima prednost u odnosu na druge voćne vrste jer se ne tretira skupim hemijskim sredstvima, s obzirom na to da nema prirodne štetočine. Upravo zbog toga se smatra organskim voćem, a njena lekovita svojstva dodatno povećavaju interesovanje kupaca, naročito među mlađima koji žele da započnu sopstveni biznis.
Prinos i lekovitost aronije
Ove godine prinos je iznosio oko jednog vagona po hektaru, što se smatra dobrim rezultatom. Aronija cveta početkom aprila, dok se berba obavlja u avgustu, ručno ili mašinski, u zavisnosti od gustine sadnje.
Još prilikom podizanja zasada, Panići su bili svesni da aronija nije zahtevna za gajenje i da ima stabilno tržište, jer se sve više ljudi okreće zdravoj ishrani. Kako navodi Ranko Panić, aronija je jedinstvena među bobičastim voćem po sastavu vitamina i minerala, povoljno utiče na krvnu sliku, jača imunitet, čisti organizam i ima snažno antioksidantsko dejstvo.
