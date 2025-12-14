Slušaj vest

Poljoprivredno gazdinstvo "Panić" iz Bačke Palanke drugu godinu zaredom osvojilo je priznanje na Sajmu etno hrane i pića, održanom na Beogradskom sajmu, za svoje proizvode od aronije. Ovog puta specijalna nagrada pripala je ratluku sa aronijom i narom, dok je prošle godine nagrađen njihov matični sok od aronije.

Prema rečima Ranka Panića, ratluk se pravi ručno po tradicionalnoj recepturi, a izrađuje ga majstor iz Istanbula. Umesto šećera, ratluk se uvaljuje u kokos, bez upotrebe veštačkih zaslađivača, što ga čini jedinstvenim na domaćem tržištu, ali i šire.

Široka paleta proizvoda

Pored ratluka sa aronijom i narom, gazdinstvo proizvodi i ratluk od pečenih lešnika, koji se spolja oblaže mlevenim pečenim lešnikom. U ponudi imaju i čajeve, džemove i druge prerađevine od aronije, koje uspešno plasiraju kroz trgovine, sajamske manifestacije i noćne bazare.

Kako na domaćem tržištu ne postoji organizovan otkup aronije, proizvođači su uglavnom usmereni na preradu u sopstvenoj režiji, što zahteva dodatna ulaganja.

Skupa investicija, ali siguran plasman

Gazdinstvo "Panić" se pre 13 godina odlučilo za podizanje zasada aronije i od tada je osvojilo brojne nagrade. Bobice koriste isključivo kao sirovinu za preradu, jer se aronija u Srbiji ne prodaje kao svež plod. Zbog toga su plantaža, hladnjača i oprema za preradu neophodni, ali predstavljaju i značajnu investiciju za one koji žele da se upuste u ovaj posao.

Panić ističe da aronija ima prednost u odnosu na druge voćne vrste jer se ne tretira skupim hemijskim sredstvima, s obzirom na to da nema prirodne štetočine. Upravo zbog toga se smatra organskim voćem, a njena lekovita svojstva dodatno povećavaju interesovanje kupaca, naročito među mlađima koji žele da započnu sopstveni biznis.

Prinos i lekovitost aronije

Ove godine prinos je iznosio oko jednog vagona po hektaru, što se smatra dobrim rezultatom. Aronija cveta početkom aprila, dok se berba obavlja u avgustu, ručno ili mašinski, u zavisnosti od gustine sadnje.