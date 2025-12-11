Slušaj vest

Kako bi približili svetske trendove održive mode domaćoj publici i smanjili uticaj pomenute industrije na životnu sredinu, modna dizajnerka Katarina Romčević i njen partner, grafički dizajner Milan Dragović, pokrenuli su u Beogradu koncept „iznajmi, ne kupuj“. Njihov atelje, smešten blizu Kalenić pijace, nudi mogućnost iznajmljivanja haljina na 3, 7 ili 14 dana.

Na ideju su došli nakon što je Milan, odrastao u italijanskoj Vićenci, otkrio brend Moqette, kolekciju ručno šivenih komada, i odlučio da ga ekskluzivno dovede u Srbiju.

Unikatne haljine i personalizovane prepravke

Foto: Nenad Blagojević

Elite atelier nudi jedinstvene modele koji se ne mogu naći nigde drugde na Balkanu. Najviše se izdvajaju haljine, svaki model u jednom jedinom broju, a sve prepravke radi Katarina lično, na šivaćoj mašini koju je nasledila od prabake Ružice, koja je nekada u Parizu šila kožne jakne. Usluga prepravke, kao i hemijsko čišćenje, potpuno su besplatni.

Katarina dolazi iz porodice u kojoj je šivenje tradicija, nakon školovanja u oblasti dizajna, nasledila je prabakin stari francuski šivaći stroj, uz koji je nastavila da razvija svoj rad.

Italijanski dizajn i domaće tržište

Foto: Nenad Blagojević

Elite atelier nastao je ove godine, kada su Katarina i Milan poželeli da pokrenu zajednički posao koji spaja njihove profesije. Odlučili su da u Beograd donesu brendove kojih nema na domaćem tržištu, ali da pritom ostanu u okviru pristupačnog cenovnog ranga.

Milan je u Italiji pronašao dizajnerku iz Riminija koja vodi brend Moqette i dogovorio saradnju za iznajmljivanje njihovih haljina, koje se, zanimljivo, ne prodaju u Italiji već samo u nekoliko zemalja.

Katarina navodi da su želeli brend koji je interesantan ženama svih generacija, kvalitetan, pristupačan i lako prilagodljiv. Svaki komad može da se suzi, proširi i skrati, pa ga mogu nositi i tinejdžerke i žene starije od 50 ili 60 godina.

Foto: Nenad Blagojević

Održivost kao cilj

Katarina i Milan žele da normalizuju praksu iznajmljivanja garderobe, jer je to u svetu uobičajen način da se smanji otpad i proizvodnja brze mode. Ističu da iznajmljivanje produžava životni vek odeće i sprečava nepotrebno gomilanje u ormarima i na deponijama.

Cene i brendovi u ponudi

U Elite atelieru iznajmljivanje haljina i elegatnih komada poput sakoa, suknji i bluza košta od 7.000 do 15.000 dinara za period od tri dana, dok su duži termini nešto skuplji. Pored Moqettea, tu su i brendovi Elisabetta Franchi, Patrizia Pepe, Pinko, kao i američki Seroya, Leset i Norma Kamali. Jedna od najtraženijih haljina je ručno veženi model Elisabetta Franchi, koji inače vredi više stotina evra, a ovde se može iznajmiti po znatno nižoj ceni.

Foto: Nenad Blagojević

U ponudi dominiraju satenske haljine, kombinezoni i elegentni modeli iz kolekcija za leto 2025. i jesen/zimu 2025/2026., prilagođeni i svečanim prilikama i poslovnim događajima.

Ljubav, moda i održivost

Katarinu i Milana spojile su moda, italijanski stil i zajednička interesovanja, a sada i posao koji žele da razvijaju kroz održive principe. Njihova želja je da u Beogradu zaživi ekološki pristup modi i da iznajmljivanje postane deo svakodnevne navike kupaca, kao alternativa brzoj i jednokratnoj potrošnji.