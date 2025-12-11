Slušaj vest

Ovo je treće ovogodišnje smanjenje, ali Fed poručuje da će tokom 2026. oprezno pristupati daljem popuštanju monetarne politike, prenosi CNBC.

Švajcarska nacionalna banka je danas objavila najnoviju odluku i zadržala kamatu na nivou od 0 odsto, dok se naredne nedelje, 18. decembra, očekuju odluke o kamatnim stopama Banke Engleske i Evropske centralne banke.

Na evropskim tržištima, frankfurtski DAX je u 9.30 časova bio u padu od 0,18 odsto, na 24.065,94 poena. Francuski CAC 40 blago je porastao za 0,08 odsto na 8.029,12 poena, britanski FTSE 100 ojačao je 0,07 odsto na 9.659,95 poena, dok je moskovski MOEX porastao za 1,01 odsto na 2.744,95 poena.

Na američkom tržištu fjučersi uoči otvaranja berzi pokazuju rast: Dow Jones +1,05 odsto na 48.057,75 poena, S&P 500 +0,67 odsto na 6.886,68 poena, Nasdaq +0,33 odsto na 23.654,16 poena.

Evropski fjučersi gasa za januar danas se na otvaranju berze TTF prodaju po ceni od 27 evra po megavat-satu.

Cene energenata i sirovina takođe beleže promene: sirova nafta pala je na 57,979 dolara, Brent na 61,742 dolara. Cena zlata spustila se na 4.215,13 dolara po unci, dok je pšenica porasla na 5,1965 dolara po bušelu (27,216 kg).

Na valutnom tržištu evro blago jača prema dolaru i trenutno vredi 1,16966 dolara, što je rast od 0,04 odsto u odnosu na početak trgovanja.