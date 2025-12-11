Slušaj vest

Građane Čačka uskoro očekuju više cene za usluge na gradskom groblju. Povećane su cene korišćenja kapele, sahranjivanja pokojnika, ali i godišnja naknada za održavanje grobnog mesta.

U narednom periodu doći će do poskupljenja usluga više gradskih javnih preduzeća. Najavljeno je novo poskupljenje cena vode, odnošenja smeća na seoskom području, a u zavisnosti od situacije na tržištu energenata, poskupeće i grejanje.

Groblje Čačak Foto: Kurir Televizija

Cene je podiglo i Javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo, u okviru kog posluje gradsko groblje. Dipl. inženjer Dejan Ćosić, direktor JKP Gradsko zelenilo Čačak, govorio je na Kurir televiziji koje usluge su poskupele:

- Korišćenje kapele, naknada za održavanje, sahranjivanje pokojnika sa iskopom rake i desetogodišnji zakup. Te cene su uvećane 20% u odnosu na prethodne. Međutim prema istraživanjima i poređenju cena sa okolnim gradovima, te cene nisu skuplje od ostalih.

Kako se kreću nove cene

Gradsko groblje ima 14.350 korisnika i 28 zaposlnih, od kojih 9 radi na održavanju grobnih mesta. Od zakupa se finansira celokupna infrastruktura ovog dela javnog preduzeća.

Dejan Ćosić Foto: Kurir Televizija

- 1350 dinara je korišćenje kapele. Smatram da to nisu drastične cene koje bi izazvale veliku reakciju građana. Iskop rake je 11.300 dinara. To nije neka cifra, jer se ne radi samo o iskopu. Tri puta u godinu dana imamo nivelaciju huke. Kao i zaštita grobnih obeležja, pa sve do završetka samog čina sahrane.

O novim cenama izjasniće se odbornici Skupštine grada na prvoj narednoj sednici, nakon čega će poskupljenje stupiti na snagu.

