Prilikom ulaska u Sjedinjene Države bi, prema predlogu objavljenom u Federalnom registru, morali da prilože podatke sa svojih profila na društvenim mrežama za poslednjih pet godina.

Ova obaveza odnosila bi se na državljane 42 zemlje koje se trenutno nalaze u programu za ukidanje viza, saopštila je Carina i granična zaštita (CBP). Među njima su i Velika Britanija i Nemačka, čiji građani sada u SAD mogu da putuju bez vize, koristeći samo elektronski sistem za odobrenje putovanja (ESTA). Prema novom predlogu, istorija aktivnosti na društvenim mrežama postala bi sastavni deo ESTA obrasca.

Ovaj potez deo je šire politike Trampove administracije, koja je tokom mandata pooštrila uslove ulaska u zemlju, u skladu sa Trampovom kampanjom usmerenom na strože granične i imigracione kontrole.

Foto: ALLISON DINNER/EPA

Pored podataka o društvenim mrežama, CBP planira da u obrazac uvede i dodatna polja - e-mail adrese i telefonske brojeve korišćene u prethodnih pet godina, kao i adrese i lične podatke članova porodice.

Portparolka Ministarstva za unutrašnju bezbednost istakla je da reč o predlogu koji još uvek nije konačan, te da nije utvrđeno na koji način će se tačno prikupljati podaci o društvenim mrežama. Portparol CBP-a naveo je da je ovaj korak samo početak javne rasprave o novim merama koje bi trebalo da unaprede bezbednost američkih građana. On je podsetio da se procedure provere stalno preispituju, naročito nakon terorističkog incidenta u Vašingtonu uoči Dana zahvalnosti.

Javnost u SAD ima rok od 60 dana da dostavi svoje komentare na predlog, kako je navedeno u objavi u Federalnom registru.

Sjedinjene Države sledeće godine očekuju veliki priliv stranih posetilaca, posebno zbog održavanja Svetskog prvenstva u fudbalu. Iako bi vlasnici ulaznica mogli imati ubrzan pristup terminima, zvaničnici naglašavaju da će i oni morati da ispunjavaju iste bezbednosne uslove kao i ostali putnici. Predstavnik administracije za NBC News naglasio je da FIFA-in PAS olakšava zakazivanje termina, ali ne menja obavezne vizne i kontrolne procedure.