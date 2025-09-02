TRAMP PRAVI LUKSUZNU RIVIJERU U GAZI?! U projektu, neboderi i veštačka ostrva - ali to nije sve! SAD ne želi da izdvoji ni dolar
Kratak je i mogao bi se odštampati na crvenim kapama koje nosi Donald Tramp.
Ali iza igre reči stoji 38 stranica – koje opisuju razvoj Gaze nakon rata. Plan odražava predsednikovu zamišljenu ideju o „luksuznoj rivijeri“ pod američkim starateljstvom najmanje 10 godina. Više od dva miliona stanovnika bilo bi „privremeno“ preseljeno u druge zemlje ili u „ograničene i sigurne“ zone unutar Gaze dok se ne završe radovi na obnovi.
Dokument ovim raseljavanjima dodaje izraz „dobrovoljno“, ali Palestinci su ih već nazvali etničkim čišćenjem, a veći deo sveta smatra ih protivnim međunarodnom pravu.
Arapski zemljoposednici dobili bi „digitalni novčanik“ kako bi stvorili novi život negde drugde ili kupili stan u jednom od osam „pametnih gradova vođenih veštačkom inteligencijom“ koji će biti izgrađeni. Svaki Palestinac koji napusti Pojas dobiće 5.000 dolara, subvencije za kiriju tokom četiri godine i subvencije za hranu tokom jedne godine; prema dokumentu, otišlo bi njih najmanje 25%.
U sličnom prospektu te futurističke fraze dobijaju oblik nebodera od stakla i čelika, sa industrijskom zonom na severu, na granici s Izraelom, gde će se proizvoditi električni automobili i druge inovacije (nazvane po Ilonu Masku). Trampova zamišljena Rivijera tada bi se protezala u more s nekoliko veštačkih ostrva.
„Inspirisani smo Osnovmanovom strategijom za Pariz 19. veka“, proglašava dokument, što znači da će gradove preseći veliki bulevari. U poglavlju posvećenom stambenoj izgradnji objavljena je fotografija koja prikazuje estetiku stila Bosko Vertikale u Milanu, navodi Korijere.
Prošle srede u Beloj kući predsednik se sastao sa svojim savetnicima. Prisustvovali su i njegov zet Džared Kušner, koji ulaže u region, te Toni Bler, bivši britanski premijer i bivši izaslanik Kvarteta za Bliski istok. „Imamo vrlo detaljan plan“, komentarisao je Stiv Vitkof, Trampov izaslanik. Ulaganje bi iznosilo oko 100 milijardi dolara, „finansirano od strane javnih i privatnih kompanija“. Predsednikova početna namera da Sjedinjene Države ne izdvoje „ni jedan dolar“, ostaje.
Institut Tonija Blera insistirao je da nikada „nije podržao ideju preseljenja stanovnika“. Finansijski plan izračunao je tim iz Boston Konsalting Grupe; obećana dobit je četiri puta veća od ulaganja. Međutim, kompanija je izjavila da je model urađen bez znanja menadžera i da su oni koji su učestvovali u studiji otpušteni. Sada, kada je to otkriveno, mnogi žele da se distanciraju od projekta.
