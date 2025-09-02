Slušaj vest

Kratak je i mogao bi se odštampati na crvenim kapama koje nosi Donald Tramp.

Ali iza igre reči stoji 38 stranica – koje opisuju razvoj Gaze nakon rata. Plan odražava predsednikovu zamišljenu ideju o „luksuznoj rivijeri“ pod američkim starateljstvom najmanje 10 godina. Više od dva miliona stanovnika bilo bi „privremeno“ preseljeno u druge zemlje ili u „ograničene i sigurne“ zone unutar Gaze dok se ne završe radovi na obnovi.

Toni Bler negodovao Foto: Printscreen/Youtube

Dokument ovim raseljavanjima dodaje izraz „dobrovoljno“, ali Palestinci su ih već nazvali etničkim čišćenjem, a veći deo sveta smatra ih protivnim međunarodnom pravu.

Arapski zemljoposednici dobili bi „digitalni novčanik“ kako bi stvorili novi život negde drugde ili kupili stan u jednom od osam „pametnih gradova vođenih veštačkom inteligencijom“ koji će biti izgrađeni. Svaki Palestinac koji napusti Pojas dobiće 5.000 dolara, subvencije za kiriju tokom četiri godine i subvencije za hranu tokom jedne godine; prema dokumentu, otišlo bi njih najmanje 25%.

U sličnom prospektu te futurističke fraze dobijaju oblik nebodera od stakla i čelika, sa industrijskom zonom na severu, na granici s Izraelom, gde će se proizvoditi električni automobili i druge inovacije (nazvane po Ilonu Masku). Trampova zamišljena Rivijera tada bi se protezala u more s nekoliko veštačkih ostrva.

Palestinci bi dobili po 5.000 dolara za iseljenje Foto: Printscreen/Youtube

„Inspirisani smo Osnovmanovom strategijom za Pariz 19. veka“, proglašava dokument, što znači da će gradove preseći veliki bulevari. U poglavlju posvećenom stambenoj izgradnji objavljena je fotografija koja prikazuje estetiku stila Bosko Vertikale u Milanu, navodi Korijere.

Prošle srede u Beloj kući predsednik se sastao sa svojim savetnicima. Prisustvovali su i njegov zet Džared Kušner, koji ulaže u region, te Toni Bler, bivši britanski premijer i bivši izaslanik Kvarteta za Bliski istok. „Imamo vrlo detaljan plan“, komentarisao je Stiv Vitkof, Trampov izaslanik. Ulaganje bi iznosilo oko 100 milijardi dolara, „finansirano od strane javnih i privatnih kompanija“. Predsednikova početna namera da Sjedinjene Države ne izdvoje „ni jedan dolar“, ostaje.

Od ratišta do idile Foto: Printscreen/Youtube

Institut Tonija Blera insistirao je da nikada „nije podržao ideju preseljenja stanovnika“. Finansijski plan izračunao je tim iz Boston Konsalting Grupe; obećana dobit je četiri puta veća od ulaganja. Međutim, kompanija je izjavila da je model urađen bez znanja menadžera i da su oni koji su učestvovali u studiji otpušteni. Sada, kada je to otkriveno, mnogi žele da se distanciraju od projekta.