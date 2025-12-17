Slušaj vest

Jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih industriji i proizvodnji 7. Factory kongres i Gemba walk, okupio je 8. i 9. decembra u Kraun plazi u Beogradu više od 500 učesnika iz Srbije i regiona, potvrđujući da domaća industrijska scena ima znanje, iskustvo i kapacitet da bude relevantna mnogo šire od nacionalnih okvira, kaže za Biznis Kurir Bojan Šćepanović, osnivač i direktor Management Centra Beograd (MCB) i idejni tvorac Factory kongresa.

Od panela do prezentacija

Prvog dana kongresa održana je 21 panel-diskusija i 12 stručnih prezentacija, dok je drugi dan bio posvećen Gemba walk obilascima u devet vodećih fabrika širom Srbije – Tarkett, Grundfos, Toyo Tires, Heineken, Alumil, Coca-Cola, Tetra Pak, Tridonic i Michelin.

I upravo ovakav koncept, koji spaja diskusiju i praksu, pokazao se kao ključna vrednost događaja, ističe Šćepanović, koji se 25 godina bavi razvojem menadžmenta u industriji, sa fokusom na Lean, Kaizen, unapređenje proizvodnih sistema i razvoj ljudi u fabrikama.

- Publiku su činili direktori fabrika, generalni direktori, direktori proizvodnje i Lean/CI menadžeri – ljudi koji svakodnevno donose odluke o organizaciji rada, produktivnosti i razvoju sistema u industriji. Upravo zbog toga, fokus kongresa nije bio na teoriji, već na realnim problemima proizvodnje: kako unaprediti rad ljudi, kako postaviti održive sisteme i kako tehnologiju staviti u funkciju rezultata - kaže Šćepanović.

Iskreno o problemima u fabrikama

On dodaje da je veliki broj pozitivnih reakcija učesnika potvrdio je da je ovakav pristup bio prepoznat.

- Tokom i nakon kongresa zabeleženo je više od 100 objava na LinkedIn-u, u kojima su učesnici isticali da je 7. Factory kongres i Gemba walk „mesto gde se konačno govori iskreno o problemima u fabrikama“, da su „razgovori bili konkretni, bez ulepšavanja“, kao i da je posebna vrednost bila prilika da se vidi kako vodeće fabrike zaista funkcionišu u praksi, a ne samo kroz prezentacije. Posebno su pozitivno ocenjeni Gemba walk obilasci, jer su učesnici imali priliku da razgovaraju sa domaćinima na licu mesta, postavljaju pitanja i vide kako su Lean principi, organizacija ljudi i sistemi unapređenja primenjeni u realnim uslovima proizvodnje. Mnogi su istakli da su upravo ti obilasci dali najveću vrednost celom događaju - naglašava Šćepanović.

Industriji su potrebni ljudi i znanje

Prema njegovim rečima Factory kongres je još jednom pokazao da industriji nisu potrebni samo novi alati i tehnologije, već pre svega ljudi, znanje i sistemski pristup.

- U fokusu su bili organizacija rada, odgovornost, kontinuirano unapređenje i saradnja između fabrika, menadžmenta i dobavljača. Upravo ta povezanost različitih aktera industrije na jednom mestu ocenjena je kao jedna od ključnih prednosti kongresa. Cilj Factory kongresa nije potpisivanje ugovora na licu mesta, već stvaranje kvalitetne osnove za dugoročnu saradnju. Brojni razgovori, kontakti i dogovoreni naredni sastanci tokom dva dana jasno su pokazali da ovakvi događaji imaju snažan poslovni efekat i doprinose povezivanju privrednika u regionu - kaže naš sagovornik.

Šćepanović ističe da je 7. Factory kongres i Gemba walk poslao jasnu poruku da Srbija ima potencijal da postane regionalni hub za industriju, proizvodni menadžment i razmenu znanja.

- U vremenu brzih promena, upravo ovakva okupljanja omogućavaju industriji da uči iz prakse, razmenjuje iskustva i zajednički traži rešenja za izazove koji su svima slični - kaže Šćepanović koji kroz organizaciju kongresa, Gemba walk poseta i edukativnih programa, povezuje fabrike, menadžere i dobavljače sa ciljem unapređenja industrijske prakse u Srbiji i regionu.