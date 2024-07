"PROJEKTI POPUT PRVOG ELEKTRIČNOG AUTOMOBILA I FABRIKE ARISTON POKAZUJU NOVO LICE SRBIJE": Siniša Mali o napretku srpske privrede

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali istakao je danas značaj početka probne proizvodnje prvog električnog automobila u Kragujevcu, i polaganja kamena temeljca za fabriku „Ariston“ u Nišu, navodeći da će to doprineti daljem napretku i razvoju naše zemlje, privrednom rastu i otvaranju novih radnih mesta.

Ministar Mali je danas, u Skupštini Srbije, naglasio da se naša zemlja u prethodnom periodu značajno promenila na bolje, i dodao da je, kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i rekao, samo u Nišu otvoreno 22.000 novih radnih mesta.

Mali je naveo i da je program ʺSkok u budućnost - Srbija 2027“ važan za Srbiju i kvalitet života u našoj zemlji, da Vlada čvrsto stoji iza njega i da je transparentno izašla sa njim pred građane.

foto: Videoplus

„Mi smo transparentno i javno izašli sa projektom „Srbija 2027“ i rekli da ulažemo 17,8 milijardi evra u infrastrukturu širom naše zemlje, u turizam, poljoprivredu, kulturu, obrazovanje, brze pruge, puteve u sve što menja našu Srbiju. Ti projekti su ovde, pred vama“, naveo je on.

Ministar je postavio pitanje opozicionim poslanicima zašto to njima smeta i zašto su protiv toga da se završi brza saobraćajnica od Šapca do Loznice ili protiv da se u sklopu projekta „Čista Srbija“ gradi 5.000 kilometara kanalizacione mreže.

Precizirao je da će se zahvaljujući brzoj saobraćajnici od Beograda do Loznice stizati za 1 sat i 10 minuta.

„Do kraja godine biće 54 kilometara brze saobraćajanice i to vama smeta?“, upitao je ministar, i dodao da opozicioni poslanici očigledno nisu zainteresovani za interese građana Srbije i sve ono što treba da unapredi kvalitet života.

foto: Zorana Jevtić

On je istakao će se podržati sve što podiže uslove života i konkuretnost naše zemlje, da se pri izboru projekata prave prioriteti i da nije slučajno što smo jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi.

„Nije slučajno što smo rekorder po privlačenju stranih direktnih investicija, čak 4,5 milijarde evra prošle godine.

Više od 60 odsto od ukupnih SDI na Zapadnom Balkanu, dolazi u Srbiju“, poručio je on. Mali je istakao da je Srbija sačuvala stabilnost, a da su podaci o zaposlenosti i nezaposlenosti u našoj zemlji, najbolja potvrda i dokaz uspešnosti. U prilog tome je istakao rekordno nisku nezaposlenost od 9,4 odsto, u odnosu na nezaposlenost od pre 12 godina kada je iznosila 25,9 odsto, i kada je svaki četvrti građanin bio bez posla.

„Nikada u istoriji nismo imali ovako nisku nezaposlenost u odnosu na broj stanovnika“, podvukao je on. Ministar je rekao i da je buždet Republike Srbije stabilan i da ne postoje dugovanja ni za subvencije, ni za povraćaj PDV-a.

„Svaki dinar se isplaćuje u dan i to jeste razlika između ekonomske politike danas i one koja je vođena pre 12 godina“, istakao je on, i dodao da je javni dug Srbije danas ispod 50 odsto učešća u BDP-u.

Prema njegovim rečima, trenutno na računu imamo 740 milijardi dinara, što je nešto iznad šest milijardi evra.

Dodao je da se Vlada vodi time da je potrebno imati novca u rezervi za slučaj nepredviđenih okolnosti, te da je to deo ekonomske politike koju pozdravlja MMF i druge međunarodne institucije.

Ministar Mali zajedno sa ostalim članovima Vlade danas je u Skupštini Srbije, gde se, između ostalog, razmatra 14 zakonskih predloga iz nadležnosti Ministarstva finansija, koji omogućavaju nastavak i realizaciju važnih projekata u Srbiji.

Predložena zakonska rešenja odnose se na izgradnju saobraćajne infrastrukture, Nacionalnog fudbalskog stadiona, projekte iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine i energetike.

Predloženi zakoni se odnose na izgradnju brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica, koja spada u prioritetne projekte u našem drumskom transportu.

Tu je i obilaznica oko Kragujevca koja će preusmeriti teretni i teški saobraćaj van centralnih gradskih zona.

Zatim, predlog zakona koji se odnosi na projekat „Čista Srbija“, na njegovu drugu fazu i na izvođenje radova na devet lokacija, gde će biti izgrađena kanalizaciona mreža i pogoni za prečišćavanje otpadnih voda.

Tu su i predlozi zakona koji treba da doprinesu poboljšanju energetske efikasnosti, prelasku na čistu energiju, korišćenju obnovljivih izvora energije u toplanama u Srbiji, kao i sigurnijem snabdevanju električnom energijom, uz povećanje zaštite životne sredine.

Tu je i predlog zakona koji se odnosi na izgradnju Nacionalnog fudbalskog stadiona u Surčinu, kao i dva sporazuma sa Fondom za razvoj Abu Dabija.

Na dnevnom redu je i amandmana na Osnivački akt EBRD-a, kao i predlog zakona koji se odnosi na učešće Srbije u evropskom programu „Fiskalis“ koji se odnosi na oblasti oporezivanja.

Kurir.rs/J. S.