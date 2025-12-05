Slušaj vest

Er Srbija i tokom perioda van popularne letnje sezone beleži stabilne operativne rezultate i visok nivo interesovanja putnika, o čemu svedoči više od 3.400 realizovanih letova i skoro 300.000 prevezenih putnika u novembru. Ovaj mesec je od posebnog značaja jer je u novembru ove godine Er Srbija premašila 35 miliona prevezenih putnika od godine svog osnivanja, potvrđujući svoj status uspešne i pouzdane avio-kompanije.

Operativnost sa visokim procentom popunjenosti kabina rezultat je uspešnog upravljanja flotom i efikasnog raspoređivanja raspoloživih kapaciteta u skladu sa potrebama putnika za putovanjima i van sezone, tako da je u novembru popunjenost kabine iznosila čak 75 odsto, što je četiri procentna poena više nego u istom mesecu prošle godine. Od početka godine prevezeno je tri odsto putnika više u poređenju sa istim periodom 2024. godine.

- Rezultati koje postižemo iz meseca u mesec pokazuju da naši putnici prepoznaju kvalitet i sigurnost koju im pružamo. Ponosni smo na činjenicu da interesovanje za letove Er Srbije ostaje na visokom nivou tokom cele godine, što jasno potvrđuje da strateški pristup razvoju našeg poslovanja daje odlične rezultate. Nastavićemo da širimo mreže destinacija, prilagođavajući se dinamičnim zahtevima tržišta - izjavio je generalni direktor Er Srbije, Jirži Marek.

Na listi najtraženijih gradova u zapadnoj Evropi i dalje se izdvajaju Pariz, Cirih, London, Barselona, Frankfurt i Rim, dok u regionu putnici najčešće biraju Podgoricu, Tivat i Ljubljanu. U široj evro-mediteranskoj zoni najveće interesovanje beleži se na letovima ka Larnaki, Istanbulu i Atini.