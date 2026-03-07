Slušaj vest

Sve veći broj građana Srbije odlučuje da se zaposli u Dubaiju, privučeni višim platama i poreskim olakšicama. Procene kažu da u Ujedinjenim Arapskim Emiratima živi između 5 000 i 15 000 Srba, a najviše ih se nalazi u Dubaiju, gde su angažovani u različitim sektorima i industrijama.

Gde Srbi rade u Dubaiju?

Najčešća oblast zaposlenja su IT i digitalne tehnologije, gde rade kao programeri, inženjeri i stručnjaci za podatke u tehnološkim hubovima poput Dubai Internet City i Media City. Slede građevina i inženjering, gde su angažovani projekt menadžeri i inženjeri zbog brojnih infrastrukturnih i luksuznih građevinskih projekata u gradu.

U sektoru avijacije i logistike Srbi rade u kompanijama poput Emirates i Flydubai, dok u ugostiteljstvu i turizmu obavljaju poslove u hotelijerstvu, event menadžmentu i restoranima. Takođe, značajan broj radi u finansijama, konsultingu i prodaji nekretnina, dok su stručnjaci iz medicinske i obrazovne oblasti traženi zbog nedostatka kvalifikovanih kadrova. Pojedini se bave i freelance poslovima u dizajnu, fotografiji ili fitnes industriji.

Kolike su plate u Dubaiju?

Prosečna neto godišnja zarada u Srbiji 2025. godine iznosila je 8.650 evra pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna mesečna plata u Dubaiju za profesionalce kreće se od 3.950 do 4.500 evra mesečno, dok medijalna plata iznosi približno 3.450 evra mesečno, to jest 41.400 evra godišnje, navodi UAE Experts Hub, portal specijalizovan za useljenike u Emirate. Prosečne plate za različite sektore variraju od 3.250 evra do čak 15.000 evra mesečno (za više pozicije), dok minimalac ne postoji, odnosno nije zakonski propisan. Plata za početne pozicije profesionalaca iznosi oko 1.800 evra.

Primeri prosečnih plata po sektorima:

1. IT / informacioni sistemi - 5 750 €

2. Finansije / bankarstvo - 6 500 €

3. Inženjering / građevina - 5 000 €

4. Zdravstvo (lekari) - 4 750 €

5. Logistika / transport - 3 750 €

6. Ugostiteljstvo / hotelijerstvo - 3 250 €

Plate u Dubaiju su bez poreza na lični dohodak, što znači da radnici praktično primaju celu zaradu, ali se troškovi života, stan, škola za decu i zdravstveno osiguranje često posebno plaćaju.

Motivi za odlazak

Glavni razlozi za rad u Dubaiju su znatno veće plate, poreske olakšice i brzo zapošljavanje, kao i sticanje međunarodnog radnog iskustva. Posebno su atraktivni poslovi u IT sektoru, finansijama i zdravstvu, gde Srbi zarađuju i tri do pet puta više nego u Srbiji.

- U Dubaiju za manje dva meseca zaradim koliko bih u Srbiji za celu godinu i to je jedini razlog zašto sam ovde - rekao nam je Beograđanin Saša, koji radi u ugostiteljstvu gotovo tri godine.

- Život u Dubaiju može delovati kao raj zbog poreza koji praktično ne postoji, ali, s druge strane, troškovi stanovanja, hrane i svakodnevnih potreba znatno su porasli, pa vam veliki deo mesečne zarade „ode“ na osnovne troškove, ali je i dalje neuporedivo sa Srbijom.

Dr Veljko M, Mijušković sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu smatra da trenutna situacija na Bliskom istoku neće izazvati masovniji povratak naših ljudi u kratkom roku:

- Ujedinjeni Arapski Emirati i dalje nude visoke plate, niske poreze i dinamično tržište rada, što mnogim našim ljudima omogućava da za relativno kratko vreme značajno povećaju prihode i uštede kapital. Povratak će se uglavnom dešavati individualno, najčešće kada ljudi steknu finansijsku sigurnost, pokrenu posao u Srbiji ili procene da im se profesionalne prilike kod kuće poboljšavaju.

On naglašava da je Dubai privlačan jer nudi veoma uređeno i efikasno poslovno okruženje, visok nivo bezbednosti i infrastrukturu koja omogućava brz profesionalni razvoj.

- Pored toga, grad je izrazito međunarodan, sa velikom koncentracijom globalnih kompanija i projekata, pa mnogi ljudi stiču iskustvo i kontakte koji bi u drugim sredinama sticali mnogo sporije. Važan faktor je i kvalitet života i činjenica da se karijera može graditi u izrazito meritokratskom okruženju - kaže profesor.

Poslovno okruženje u Dubaiju je, smatra on, znatno fleksibilnije i brže reaguje na tržišne promene nego u većini evropskih zemalja. Administrativne procedure su često jednostavnije, poreski sistem je povoljniji, a država snažno podstiče investicije i razvoj novih projekata. Za razliku od Evrope, gde je regulativa često složenija i sporija, Dubai funkcioniše kao izrazito pro-biznis platforma koja privlači kapital, talente i kompanije iz celog sveta. U poređenju sa Sjedinjenim Državama, tržište je manje, ali je dinamika donošenja odluka često brža i centralizovanija.