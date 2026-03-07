Slušaj vest

Kako se približava Međunarodni dan žena, 8. mart, pijace i cvećare širom Beograd postaju jedno od najživljih mesta u gradu. Miris svežeg cveća, šareni buketi i gužva ispred tezgi svake godine podsećaju na to koliko mali znak pažnje može da znači majkama, bakama, partnerkama i prijateljicama.

Prodavci kažu da se interesovanje kupaca oseća već nekoliko dana pre praznika, ali da pravi talas kupovine počinje uoči samog 8. marta. Tada mnogi dolaze u potrazi za savršenim buketom kojim žele da obraduju dragu osobu.

Ruže i dalje najtraženije

Kada je reč o izboru cveća, tradicija se nije mnogo promenila. Za majke i bake najčešće se kupuju ruže, koje se smatraju klasičnim i elegantnim poklonom kojim se izražava zahvalnost i poštovanje.

Sa druge strane, partnerkama i devojkama često se poklanjaju raznovrsni buketi ili aranžmani sa orhidejama i drugim dekorativnim cvećem, koji simbolizuju eleganciju, posebnost i divljenje.

Ljudi žele da poklonom pokažu emociju. Nije važno samo cveće, već poruka koju ono nosi. Nekome je dovoljna jedna ruža, dok drugi žele veliki buket, kažu dugogodišnji prodavci u beogradskim cvećarama.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najveći izbor tokom godine

Cvećare su se za ovaj praznik dobro pripremile i snabdele velikim količinama rezanog i saksijskog cveća. Upravo uoči Dana žena u ponudi se nalazi najraznovrsniji izbor tokom cele godine – od klasičnih ruža i lala do egzotičnih cvetnih aranžmana. Police i izlozi puni su buketa različitih boja i veličina, a prodavci kažu da se trude da ponude cveće za svačiji budžet.

Ipak, cene nisu niske, naročito za one koji kupuju više buketa.

Koliko košta buket

U jednoj od beogradskih cvećara cene zavise od vrste cveća, veličine buketa i načina aranžiranja. Najmanji buketi koštaju od 1.500 do 3.000 dinara, dok se buketi srednje veličine kreću od 3.000 do čak 10.000 dinara.

Za kupce sa dubljim džepom pripremljeni su i luksuzni cvetni aranžmani koji se izdvajaju i po veličini i po ceni. Takvi buketi mogu da koštaju i desetine hiljada dinara.Na primer, za 101 ružu potrebno je izdvojiti oko 45.000 dinara, dok korpa sa 1.001 ružom može dostići cenu i veću od 200.000 dinara.

Foto: Shutterstock

Kupovina počinje ranije

Prodavci na pijacama ističu da mnogi kupci dolaze nekoliko dana ranije kako bi izbegli gužve i na vreme izabrali buket.

Pred sam praznik potražnja naglo poraste. Ljudi kupuju cveće za majke, supruge, koleginice i prijateljice. Neki uzmu jedan buket, a neki i po nekoliko, kažu prodavci.