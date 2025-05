Po novim pravilima, proizvodi vredni do 800 dolara koji stižu poštom iz Kine sada podležu carini u visini do 120% vrednosti paketa ili alternativno, fiksnoj taksi od 100 dolara po paketu – koja će u junu biti udvostručena. Do sada, američki potrošači nisu plaćali nikakve dažbine na uvoz robe do tog iznosa, niti je postojala carinska kontrola.