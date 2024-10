U poslednjih nekoliko godina, online trgovinske platforme kao što su Temu i AliExpress doslovno su revolucionisale način na koji potrošači kupuju, posebno kada je reč o pristupačnim proizvodima. Nudeći širok spektar dobara po cenama koje su često znatno niže od onih u tradicionalnim maloprodajnim okruženjima, ove platforme predstavljaju i prilike i izazove za mikroekonomije širom sveta, među kojima je i Srbija.

Temu, relativno nov igrač u vlasništvu kompanije PDD Holdings, i AliExpress, deo grupe Alibaba, stekli su ogromnu popularnost, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi. One deluju kao posrednici između kupaca i proizvođača, prvenstveno u Kini, nudeći sve, od odeće i elektronike do kućnih potrepština.

Za njihov globalni uspeh zaslužno je nekoliko faktora među kojima je i direktna nabavka. Naime, povezivanjem potrošača direktno za proizvođačima, ove platforme eliminišu posrednike, značajno smanjujući troškove.

Osim toga, mnogi prodavci pružaju proizvode u velikom obimu, omogućavajući masovnu proizvodnju koja dovodi do nižih cena.

Možda i najvažniji faktor je agresivni marketing. Obe kompanije koriste agresivne promotivne strategije, uključujući popuste, akcije i bonuse za preporuke, privlačeći upravo one potrošače koji su osetljivi na cenu.

Shutterstock

Uticaj na mikroekonomiju

Međutim, širenje ovakvih niskotarifnih platformi postavlja mnogobrojne izazove lokalnim ekonomijama, pre svega malim preduzetnicima. Niske cene mogu da poremete lokalna preduzeća koja se ne mogu takmičiti sa troškovima poslovanja kompanija koje su uglavnom smeštene u inostranstvu. Takođe, to dovodi do smanjenja prometa u lokalnim maloprodajama i do gubitka radnih mesta, što sve zajedno smanjuje ekonomsku vitalnost zajednica.

- Ne verujem da mali prodavci kod nas to mogu da isprate prvenstveno što ce tiče cena. Sa AliExpressom je bilo onih problema kada se naruči pet paketa, dva stignu, tri ne, onda to u zbiru izađe mnogo skuplje. Temu za sada nema taj problem, poradio je na načinu dostave, čeka se oko petnaestak dana, ali ljudi će sačekati i više dana ne bi li dobili te neke sitnice u paketu zato što su im jeftinije, a ranije su tako nešto slično kupovali ovde po značajno većim cenama - kaže Gavrilović.

On takođe naglašava da potrošnjom na ovakvim platformama uskraćujemo domaće prodavce prihoda.

Međutim, kako se ponašanje potrošača razvija, a zahtevi menjaju, nema sumnje da će i lokalna preduzeća i globalne platforme za e-trgovinu morati da krenu put nove realnosti i pronađu način da koegzistiraju na održivijem tržištu.

- Možda tu ne pati direktno taj prodavac, nego i neki njegovi zaposleni, država ostaje uskraćena za određeni iznos PDV-a. Ako taj prodavac propadne onda država ostaje uskraćena za neke doprinose, poreze, itd. Ali, to je jednostavno tako i to je trend modernog doba, tako kupujemo, to se tako namestilo i naišlo i tu je nastala pomama - dodaje on.

Shutterstock

Iako je model poslovanja sa niskim cenama koje primenjuju Temu i AliExpress privukao značajan broj kupaca, održivost ovog pristupa izaziva sumnje.

- Nisam upoznat sa strukturom, odnosno po kojim cenama nabavljaju robu i šta rade. Ali, tu je moguće nekoliko varijanti. Mislim da nas u principu ne treba da zanima da li će to biti održivo ili ne, već kao potrošače da li nam to odgovara ili ne odgovara, da li cena prati kvalitet, vreme isporuke, itd. To je ono što najviše zanima ljude ovde. E sad, možda te male trgovce kojima su ove platforme konkurencija zanima da li je ovo kratkotrajni udar na njih ili će to potrajati, pa će morati da zatvaraju - nastavlja Gavrilović.

Iako su potrošači privučeni niskim cenama, često mogu žrtvovati kvalitet proizvoda. A vremenom, to može dovesti do nezadovoljstva, vraćanja i žalbi čime se potkopava kredibilitet platforme. Takođe, neminovno je da će doći i do prezasićenja.

- Mislim da će to biti kratkog daha u smislu da će ljudi da se zadovolje time. Lično sam naručio tri-četiri paketa sa Temua i prošlo me je. Više me to toliko ne zanima - ističe Gavrilović.

Ipak, on kaže pravila po kojima konkretno Temu posluje, jesu upravo ono što je privuklo najviše kupaca. A upravo je možda to ono na šta treba da se ugledaju i mali prodavci koji se nalaze u fazi prilagođavanja novom globalnom trendu.

- Koliko sam upoznat, ova platforma za sada poštuje kada neko vrati robu. Nisam čuo da tu ima problema. Mislim da je Temu zato i postao brzo popularan jer je jeftin, ima brzu isporuku i poštuje određena prava potrošača - ako nešto ne odgovara, može i da se vrati - zaključuje Gavrilović.