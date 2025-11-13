Slušaj vest

Nije važno odakle će doći firma koja će preuzeti NIS, mogu to biti i Mađari i Arapi, može bilo ko, ali za nas bi bilo značajno kada bi to bio MOL, kaže za Kurir Biznis Mahmud Bušatlija, konsultant za stana ulaganja u iščekivanju odgovora američkog OFAK-a na zahtev Rusa da se produži licenca za rad NIS-a dok se ne okončaju pregovori s "trećom stranom" o preuzimanju kontrole nad tom kompanijom.

On ističe da su Mađari izuzeti od američkih sankcija u narednih godinu dana i da bi zato MOL bio najbolje rešenje za NIS.

- Amerikanci su oslobodili Mađare sankcija na godinu dana i to je taman dovoljno da se završi rat u Ukrajini. Posle toga više nema osnova za sankcije. Drugo, meni se čini da je ovo najviše pritisak na Ruse da sednu i da se dogovore kako da podele Ukrajinu i arapske zemlje. Mi tu nismo važni. Mi smo kolateralna šteta jer ne znamo kako se upravlja državom u ovakvim situacijama - kaže Bušatlija.

Odgovor OFAK-a

On kaže da ne može da predvidi kakav će biti odgovor OFAK-a na zahtev Rusa da se produži licenca za rad NIS-a.

- Amerika i Rusija imaju vrlo tesne i jako dobre odnose. Mi nikada nismo imali takve odnose ni sa kim kako se njih dvojica (Putin i Tramp, prim. aut.) danas dogovaraju. Normalno je da se nekada natežu malo jer i jedan i drugi gledaju da dobiju što više, i jedan i drugi imaju nacionalne interese i kada treba lepo da sednu, dođe Putin u SAD, pa se sve dogovore. I kako ja mogu znati šta će Amerika danas reći na taj ruski predlog. Možda kažu "možete uzeti MOL", to je najjednostavnije ili neku od engleskih firmi koja je specijalizovana za tu vrstu upravljanja - objašnjava Bušatlija i dodaje da Arapi nemaju svoje firme, već njihovom energetikom upravljaju međunarodne, američke i ruske kompanije.

On ističe da je Srbija mogla još u januaru i februaru da u saradnji s Mađarskom reši problem NIS-a.

- Sada posle godinu dana odlaganja opet dolazimo do Mađara kao najboljeg rešenja - ističe Bušatlija.

Spasti rafineriju

Nekadašnji pomoćnik ministra energetike za naftu i gas Raša Kojčić nada se da će OFAK-ov odgovor na zahtev koji su poslali vlasnici NIS-a biti pozitivan i da će naša rafinerija u Pančevu nastaviti normalno s radom.

- Kakav će biti odgovor, treba sačekati i biti obazriv. Nadamo se da će biti pozitivan i da će naša rafinerija u Pančevu nastaviti s radom normalno, bez pritiska o dotoku sirove nafte preko Janafa - izjavio je Kojčić za RTS.

BROJKE

6.000 tona je prosečna dnevna potrošnja dizela na godišnjem nivou

1.500 tona je potrošnja benzina na dnevnom nivou

Prema njegovim rečima, Srbija ima dovoljno rezervi nafte i naftnih derivata, ali i da je najbitnije da se što pre nađe rešenje za normalno snabdevanje sirovom naftom. Ističe da je fokus upravo na tome da sirova nafta opet poteče Janafom i da se obezbedi kontinuiran rad rafinerije u Pančevu.