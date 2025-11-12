Slušaj vest

Rusi su spremni da prepuste kontrolu nad Naftnom industrijom Srbije trećoj strani i na osnovu tih pregovora zatražili su od američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD da produži licencu toj kompaniji.

Vest o tome objavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, koja je na svom Instagram profilu objavila da Rusi traže od OFAC produžetak licence za NIS.

Srbija podržala zahtev

- Ruski vlasnici NIS su poslali zahtev američkom OFAC u kom se traži produžetak licence za rad, a na osnovu pregovora s trećom stranom. U molbi se navodi da je ruska strana spremna da prepusti kontrolu i uticaj nad kompanijom NIS trećem licu. Država Srbija je ovaj zahtev zvanično i podržala. OFAC je već reagovao sa određenim komentarima i nadamo se da će izneti svoj stav već tokom nedelje. Vremena je sve manje i rešenje se mora naći, ali građani ne smeju da trpe i ostanu bez goriva. To se neće i ne sme dogoditi - napisala je Đedović Handanović na Instagramu.

Da rešenje mora da se nađe, i to u saradnji s Rusima i Amerikancima, smatra i Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju, koji ističe za Kurir Biznis da je najvažnije da Rusi rade na pronalaženju rešenja za NIS.

- Mi prosto moramo u saradnji s Rusima da nađemo rešenje. Nisu nam Rusi uveli sankcije nego Amerikanci. Ono što je važno je da Rusi rade na pronalaženju rešenja i da imaju dobru volju da nam pomognu da rešimo problem i to rade u saradnji s nama. I što je najvažnije da rade sa SAD, bez kojih nema rešenja. Ubeđen sam da će Rusi dati sve od sebe da se problem sa NIS reši - kaže Deđanski.

ČINJENICE O SANKCIJAMA ZA NIS - Naftna industrija Srbije našla se 10. januara ove godine na listi sankcionisanih entiteta Američkog sekretarijata za finansije, u okviru odluke o uvođenju sankcija ruskim energetskim kompanijama "Surgunjeftu" i "Gaspromnjeftu" i njihovim podružnicama u pokušaju da se smanje prihodi Moskve za finansiranje rata u Ukrajini. - Usledio je niz privremenih odlaganja pune primene sankcija jer je američka administracija izdavala posebne licence koje su omogućavale NIS da nastavi rad dok se traže rešenja.

- Krajem septembra (28. septembra 2025) došlo je do prepakivanja u vlasničkoj strukturi NIS: "Gaspromova" ćerka firma "Intelidžens" preuzela je oko 11,3 % udela u NIS, "Gazpromnjeft" ostao je sa 44,9 %, država Srbija sa 29,9 %, a manjinski akcionari imaju 11,3 odsto.

- Sankcije SAD protiv NIS stupile su na snagu 9. oktobra 2025. jer Vašington traži potpunu eliminaciju ruske kontrole iz te kompanije.

On podseća na ranije izjave predsednika Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandra Đukova i ambasadora Ruske Federacije u Srbiji Bocan-Harčenka da će se tražiti rešenje za NIS.

- Ne treba da dajemo bombastične izjave koje vređaju one od kojh zavisimo, a to su SAD i Rusija, nego da pustimo Vučića da radi to što najbolje ume, a očigledno da to dobro radi - naglašava Deđanski.

Konkretan predlog

Malo oprezniji u izjavama je Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije, koji ističe da još ne znamo da li će SAD prihvatiti tu treću stranu.