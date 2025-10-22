Slušaj vest

Savet EU je usvojio pregovaračku poziciju u okviru plana RePowerEU kojom se ide ka potpunoj zabrani kupovine ruskog gasa za članice do 2028, ali - kako je naglasila komesarka Marta Kos - ta linija ne predviđa prekid tranzita ruskog gasa ka trećim zemljama, poput Srbije. Dakle, Evropska komisija „ne odseca Srbiju od gasa“, ali poručuje: ubrzajte diversifikaciju i jače se povežite s evropskim energetskim tržištem.

Uz to stiže politička poruka, odnosno kritika zbog bliskih veza sa Moskvom i Pekingom. Šta to praktično znači za domaćinstva, industriju, cene i sigurnost snabdevanja, i koliko nam u svemu ovome pomažu regionalne veze i postojeći ugovori?

O ovome su na Kurir televiziji govorili: Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu i prof dr Aleksandra Tomić, ekonomista.

Aleksandra Tomić Foto: Kurir Televizija

- Mislim da je dobro da je gospođa Kos definisala dokument, jer smo juče imali različite informacije po pitanju datuma kada stupaju na snagu određeni proizvodi o ukidanju, sporazumi koji će važiti dalje, jer za nas je bila nepoznanica šta će biti sa ugovorom Mađarske i Rusije o protoku gasa do 2035. godine u odnosu na Evropsku uniju. Za nas je važno što je Fon der Lajen uputila poziv predsedniku Vučiću da se priključimo na naftu i gas Evropske unije, što znači za nas poziv da imamo određene alternative - kaže Tomić i dodaje:

- Kao što smo učestvovali u izgradnji interkonektora sa Evropskom unijom, tako da nam oni pomognu u tom delu da završimo interkonekcije sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, gde bi preko Grčke došli do gasa. Sa druge strane, imamo odlične odnose sa Mađarskom i tu se vidi neki budući dogovor za tu interkonekciju. Za ovu zimu su predviđene količine gasa u rezervama, ali za dugoročni deo treba razgovarati.

Požar MOL-a u Sazhalombatu

U mađarskoj rafineriji nafte MOL u gradu Sazhalombata sinoć je izbio stravičan požar, a prema svedočenjima stanovnika, čula se i snažna eksplozija. Požar je lokalizovan, ali je intervencija trajala duboko u noć. Obradović demantuje sve navode da je u pitanju sabotaža:

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

- Nema ni jednog dokaza da je u pitanju sabotaža ili terorizam. Mađarski organi nisu govorili o tome. To su objekti kritične infrastrukture i oni imaju svoje bezbednosne sisteme i to je bilo detektovano. Što se tiče Rumuna, oni definitivno tvrde da je to jedna mala beznačajna rafinerija i kao takva nije bila predmet napada. Mađarski organi isto ne govore o tome, o tome su govorili samo naši mediji. Sa tim u vezi, što se tiče kritične infrastrukture, ona se smatra opasnom i na meti je od 2006. godine i imali ste razne oblike sabotaža i diverzija. Jer bez toga nema ekonomije, savremenog života i hrane - kaže Obradović i dodaje:

- Bitno je da Srbija funkcioniše sa svojim kapacitetima i mislim da ne trebamo da plašimo građane jer moramo da verujemo u našu zemlju. Ovo ne smemo dopustiti da bude teorija zavere, jer će to izazvati paniku. Vučić je objasnio narodu da nećemo biti smrznuti i nemamo razloga da brinemo.

