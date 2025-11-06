Slušaj vest

Oni upozoravaju da visoki troškovi energije, regulatorna složenost i administrativno opterećenje, zajedno sa sve fragmentiranijim tržištima, ugrožavaju dugoročnu prosperitetnost kontinenta. Kompanija zagovara uvođenje Evropskog minimuma konkurentnosti kao smernicu za koherentne i primenljive industrijske politike na nivou EU.

Đerđ Bača (György Bacsa), direktor strategije u MOL Grupi, izjavio je da Evropa mora da pređe sa rasprava na konkretne mere kako bi zaštitila svoju industrijsku bazu.

- Industrijska baterija Evrope još uvek radi, ali nam je potrebna prava voltaža da je ponovo napunimo - rekao je na godišnjem briselskom prijemu MOL Grupe.

- To znači pametnije politike, brže odluke i usklađenu podršku kako bi evropski proizvođači dobili poštenu šansu u globalnoj konkurenciji.

MOL Grupa zagovara ono što naziva Evropskim minimumom konkurentnosti - zajednički okvir koji bi evropsku industrijsku politiku usidrio u jasan skup principa. Predlog poziva na ekonomski pristup koji rast i industriju postavlja u centar. Naglašava

da Evropi trebaju pravila koja su praktična i predvidiva, energija i sirovine koje su bezbedne i dostupne po prihvatljivim cenama, kao i poslovno okruženje u kojem kompanije mogu da investiraju i konkurišu pod fer uslovima. Takođe ističe potrebu za smanjenjem birokratije i poreza, podrškom i zaštitom evropskih proizvođača, te usklađivanjem industrijskih i klimatskih ciljeva sa globalnom realnošću.

Evropski minimum konkurentnosti definiše devet ključnih polaznih tačaka koje bi zajedno mogle da predstavljaju osnovu dugoročne evropske industrijske strategije:

1. Osnovni cilj svake ekonomske politike treba da bude privredni rast zasnovan na snažnim finansijskim rezultatima korporativnog sektora.

2. Pre sprovođenja bilo koje „odozgo nadole“ regulatorne mere potrebna je detaljna analiza izvodljivosti (ekonomske, društvene, tehnološke).

3. Svakodnevna sigurnost snabdevanja energijom, robama i ključnim materijalima mora biti apsolutni prioritet.

4. Troškovi energije, birokratija i porezi moraju biti smanjeni.

5. Regulator treba da se fokusira na kompleksne ekosisteme i lance vrednosti, umesto na podršku samo pojedinim segmentima. Potrebno je podsticati ulaganja u ključne tehnologije i inovacije.

6. Potrebna nam je sopstvena snažna i nezavisna rafinerijska i hemijska infrastruktura.

7. Potrebno je zaštititi evropske proizvođače, a subvencije treba usmeriti u program "Proizvedeno u Evropi".

8. Potrebno je više saveznika: međunarodne mere klimatske politike moraju biti u mnogo većoj meri integrisane u politiku EU, uz suočavanje sa globalnim realnostima.

9. Potrebni su realistični i fleksibilni ciljevi zasnovani na poslovnim analizama i regionalnim specifičnostima.

Đerđ Bača je naglasio da prosperitet i nezavisnost Evrope zavise od snažne industrijske osnove i bližeg partnerstva između kreatora politika i privrede.

- Snažnoj Evropi je potrebna snažna industrija. Ovo nije samo ekonomsko pitanje; reč je o očuvanju sposobnosti Evrope da oblikuje sopstvenu budućnost - rekao je Bača.

.Kao jedna od vodećih industrijskih i energetskih kompanija Centralne i Istočne Evrope, MOL Grupa ostaje posvećena doprinosu dugoročnoj konkurentnosti i održivosti Evrope. Kroz kontinuirana ulaganja i saradnju, kompanija radi na jačanju industrijske i energetske baze Evrope i obezbeđivanju da region ostane konkurentan i bezbedan u svetu koji se menja.