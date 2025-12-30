Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije pozvalo je poljoprivredne proizvođače da se jave ukoliko su suočeni sa prekidom otkupa mleka ili drugim ozbiljnim poremećajima u poslovanju sa otkupljivačima.

-  Ministarstvo će sve prijave razmotriti sa dužnom pažnjom i, u okviru svojih nadležnosti, preduzeti neophodne mere kako bi se pomoglo u rešavanju problema u otkupu i sprečilo prosipanje mleka - saopštilo je ministarstvo poljoprivrede.

Proizvođači se mogu obratiti Kabinetu ministra poljoprivrede u radnom vremenu od 7.30 do 15.30 časova. Za prijave i informacije dostupan je telefon broj: 0113065038.

