Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije pozvalo je poljoprivredne proizvođače da se jave ukoliko su suočeni sa prekidom otkupa mleka ili drugim ozbiljnim poremećajima u poslovanju sa otkupljivačima.

- Ministarstvo će sve prijave razmotriti sa dužnom pažnjom i, u okviru svojih nadležnosti, preduzeti neophodne mere kako bi se pomoglo u rešavanju problema u otkupu i sprečilo prosipanje mleka - saopštilo je ministarstvo poljoprivrede.

Proizvođači se mogu obratiti Kabinetu ministra poljoprivrede u radnom vremenu od 7.30 do 15.30 časova. Za prijave i informacije dostupan je telefon broj: 0113065038.