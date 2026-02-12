Slušaj vest

Četvrta, ujedno i poslednja konferencija pod nazivom „Pametno inženjerstvo za urbani razvoj“, održana je u Privrednoj komori Srbije. Konferencija je organizovana u okviru inicijative „Nordijski zeleni i pametni gradovi - Izgradnja partnerstva u državama Zapadnog Balkana“, koju realizuju ambasade Danske, Finske, Norveške i Švedske, u saradnji sa Nordijskom poslovnom alijansom (Nordic Business Alliance).

Uz podršku Nordijskog saveta ministara, cilj inicijative je predstavljanje nordijskih iskustava u razvoju pametnih i održivih gradova, podsticanje razmene znanja i tehnologija, kao i jačanje saradnje između nordijskih i lokalnih institucija i kompanija u Srbiji i Crnoj Gori. Završna konferencija u Privrednoj komori Srbije bila je posvećena konceptu pametnih gradova budućnosti, sa posebnim fokusom na primenu novih tehnologija i veštačke inteligencije u njihovom planiranju i razvoju.

Ambasadorka Švedske, Šarlot Semelin, poželela je okupljenima dobrodošlicu, naglasivši:

- Naša tema, Smart Engineering for Urban Development, usko je povezana sa širim švedskim narativom o inovacijama, održivosti i partnerstvu, onim što nazivamo #MadeWithSweden. Ona odražava naše uverenje da najefikasnija rešenja za složene urbane izazove današnjice nastaju onda kada javne institucije, akademska zajednica i privatni sektor rade zajedno.

Otvaranju konferencije prisustvovali su Mihailo Vesović, zamenik predsednika Privredne komore Srbije (PKS), Igor Conić, glavni i odgovorni urednik portala Gradnja koji je partner konferencije, Kristina Salmhofer (Christina Salmhofer), strateg za održivost Grada Stokholma, i Pol Dikselius (Paul Dixelius), menadžer projekta SymbioCity, kao i predstavnici akademske zajednice, nevladinih organizacija, nordijskih i lokalnih kompanija. Uz ambasadorku Švedske, Šarlot Semelin (Charlotte Sammelin), na konferenciji bili su i ambasadori ostalih nordijskih zemalja: ambasadorka Danske Pernile Dele Kardel (Pernille Dahler Kardel), ambasadorka Norveške Kristin Melsom i ambasador Finske Niklas Lindkvist (Niklas Lindqvist).

U Privrednoj komori Srbije održana konferencija "Pametno inženjerstvo za urbani razvoj" u organizaciji Ambasade Švedske u Beogradu

- Efekti saradnje sa nordijskim partnerima su izuzetno značajni, posebno u oblasti pametnih gradova, koji podrazumevaju kvalitetno urbanističko planiranje, uređene saobraćajne tokove i energetsku efikasnost kao temelj savremenog razvoja - istakao je Vesović, zamenik predsednika PKS.

Vesović je ocenio da ubrzani razvoj Beograda i drugih gradova predstavlja priliku za primenu najboljih evropskih praksi u energetskoj efikasnosti i zelenoj gradnji, naglasivši da će upravo zelena gradnja biti ključ konkurentnosti građevinskih kompanija u budućnosti. Privredna komora Srbije, kako je naveo, nastaviće da povezuje domaće i međunarodne partnere i unapređuje kvalitet gradnje.

Održivost zahteva odgovorno planiranje istakao je Vesović i dodao da drugačiji pristup razvoju, uz napomenu da Srbija i region još imaju prostora za napredak u razumevanju i primeni ovih standarda. Na kraju svog obraćanja Vesović je naglasio značaj građevinske industrije, koja čini oko pet odsto domaćeg BDP-a, ocenivši da njen razvoj doprinosi pozicioniranju Beograda kao snažnog industrijskog i uslužnog centra.

Nordijska inicijativa „Pametni gradovi“ tokom ovog ciklusa konferencija učvrstila je posvećenost saradnji koju zemlje regiona već pokazuju u oblasti održivog urbanog razvoja. Kao završni događaj u ovom nizu, konferencija je potvrdila zajedničku ambiciju da nordijski region, kao lider u razvoju zelenih i pametnih gradova, nastavi da se zalaže za održive urbane prakse i na međunarodnom nivou.

Kroz prenošenje smernica Nordijskog saveta ministara za razvoj pametnih gradova (Nordic Smart City Roadmap), inicijativa je doprinela razmeni znanja i iskustava, olakšala je procese urbane transformacije i podstakla izgradnju zelenijih, pametnijih i održivijih zajednica, stvarajući temelje za dugoročnu i održivu budućnost na Zapadnom Balkanu.