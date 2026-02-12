Slušaj vest

OTP banka Srbija i Srpska fondacija za preduzetništvo (SEF) danas su u Beogradu potpisale Ugovor o saradnji, čime OTP banka postaje deo programa Start-up Facility, namenjenog podršci novoosnovanim biznisima u Srbiji. Ovom saradnjom OTP banka dodatno jača podršku razvoju startap ekosistema i preduzetništva.

U okviru saradnje sa SEF-om, OTP banka će preduzetnicima, kao i mikro, malim i srednjim privrednim društvima, ponuditi kredite za obrtna sredstva u iznosu do 30.000 evra, sa rokom otplate do 36 meseci. Posebna pogodnost programa je mogućnost ostvarivanja bespovratnog granta u visini do 20 odsto od odobrenog kredita, odnosno maksimalno do 3.000 evra, nakon uspešne otplate kredita. Pored toga, tu je i mogućnost investicionih kredita sa rokom otplate do pet godina. Cilj ove inicijative je da se startapima i početnicima u poslovanju, koji često imaju otežan pristup finansiranju, omoguće adekvatni finansijski proizvodi, unaprede mogućnosti zapošljavanja i podstakne aktivnost privatnog sektora, čime se dugoročno doprinosi jačanju domaće ekonomije.

Foto: Promo

Prilikom svečanog potpisivanja ugovora u prostorijama OTP banke, Aleksandar Grabovac, upravitelj Srpske fondacije za preduzetništvo, izjavio je:

„Naš program podrške početnicima u poslovanju (Start-up Facility) uspešno sprovodimo godinama unazad sa pet partnerskih banaka u Republici Srbiji. Veliko nam je zadovoljstvo da se i OTP Banka, kao jedna od najvećih banaka na našem tržištu, priključila našem programu. Imajući u vidu iskustvo OTP banke u finansiranju ciljnih grupa za programe naše fondacije, kao i široku poslovnu mrežu i profesionalno osoblje, sigurni smo da će OTP banka dati značajan doprinos lakšem pristupu finansiranju početnicima u poslovanju. Ovo je samo jedan od programa koje SEF realizuje i radujemo se uspešnoj saradnji sa OTP bankom i na našim drugim razvojnim programima.“ O značaju saradnje i strateškom pristupu podršci startap zajednici govorio je i Branimir Spasić, član Izvršnog odbora OTP banke zadužen za finansije: „Pokretanje saradnje sa Srpskom fondacijom za preduzetništvo predstavlja važan korak u razvoju naše kreditne ponude za novoosnovane biznise. Ovo činimo na promišljen i konkretan način nudeći dugoročno održive proizvode prilagođene potrebama startapa. Verujemo da su oni jedan od ključnih pokretača budućeg ekonomskog razvoja Srbije. To pokazujemo delima godinama unazad kroz naše programe poput OTP Connect ekosistema koji povezuje startape, fintech kompanije i našu banku sa ciljem izgradnje dugoročnih partnerstava, kao i kroz Generator, naš najnagrađivaniji program namenjen i startapima, koji iz ciklusa u ciklus podstiče razvoj inovativnih rešenja u skladu sa aktuelnim potrebama društva. Partnerstvom sa SEF-om strateški širimo ponudu na ovaj segment privrede i ponosni smo što smo njegov dugoročni partner“.

Foto: Promo