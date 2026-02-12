Slušaj vest

BEOGRAD, 12. februar, 2026 – Coca-Cola sistem u Srbiji i Beogradski maraton ozvaničili su nastavak saradnje i potpisivanje novog ugovora o sponzorstvu, po kome će najmasovnija prolećna trka od ove godine nositi zvanični naziv “POWERADE® Beogradski maraton”.

Saradnja je sklopljena na period od tri godine, a predstavnici Beogradskog maratona i Coca-Cola sistema danas su potpisali i Manifest o saradnji, kojim se definiše strateško partnerstvo usmereno na razvoj sportskih vrednosti, aktivnog načina života i podršku lokalnoj zajednici.

Foto: Promo





Od 2026. godine, POWERADE® Beogradski maraton dobija i novi organizacioni koncept, budući da će manifestacija trajati dva dana, dok će polumaratonska, maratonska i trka na 10 kilometara biti razdvojene. “Pre svega želim da se zahvalim Coca-Cola sistemu na poverenju koje su nam ukazali i što su prepoznali sve ono što radimo. Mislim da je saradnja koju smo dogovorili potpuno prirodna, jer delimo iste vrednosti. Takođe, povezanost Beogradskog maratona i Coca-Cole je sada već dugogodišnja, stvoren je ne samo partnerski već i prijateljski odnos tako da sam uveren da će ova saradnja biti više nego uspešna na obostrano zadovoljstvo”, rekao je direktor Beogradskog maratona Darko Habuš i potom dodao:

Foto: Promo





“Kao što je već poznato, od ove godine Beogradski maraton biće dvodnevna sportska manifestacija, pošto će sve trke: polumaratonska, maratonska i trka na 10 kilometara, biti razdvojene što će omogućiti da Beogradski maraton kao trkački događaj raste i bude još masovniji. Takođe, 2027. godine bićemo domaćini i organizatori Evropskog prvenstva u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra. Sve to će biti sjajan poligon da zajedničkim snagama uradimo nešto zaista lepo i značajno za Beograd i Srbiju. Siguran sam da ćemo u skladu sa sloganom Beogradskog maratona 'Uvek više', a u saradnji sa Coca-Cola sistemom, svim našim trkačima biti u prilici da na stazi punudimo i užitak više”, konstatovao je Habuš. U okviru proširenog partnerstva, Coca-Cola sistem u Srbiji će obezbediti adekvatnu hidrataciju učesnika, ali i aktivno doprineti organizaciji i unapređenju pratećih sadržaja, kako kroz POWERADE®, tako i uz prisustvo brenda Rosa. POWERADE® je izotonični sportski napitak sa vitaminom B6 i elektrolitima, namenjen optimalnoj hidrataciji tokom intenzivne fizičke aktivnosti, dok Rosa voda već godinama ima važnu ulogu u podršci sportskim i društveno odgovornim inicijativama. „Pozicioniranje našeg brenda POWERADE® u naslovno ime prepoznatljive i masovne sportske manifestacije kao što je Beogradski maraton, za Coca-Cola sistem predstavlja nastavak dugoročnog partnerskog odnosa zahvaljujući kome ćemo kroz brend kao što je POWERADE® biti još dostupniji učesnicima maratona i aktivnoj zajednici. Ovim partnerstvom, koje obuhvata i uključivanje brenda Rosa, kao i podršku samom maratonu i pratećim događajima, potvrđujemo našu dugoročnu posvećenost promociji aktivnog stila života, istrajnosti, postavljanju ciljeva i dostizanju vrhunskih rezultata“, izjavio je Saša Marković, generalni direktor kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora.

Foto: Promo





Marković je istakao da je Coca-Cola sistem duboko integrisan u lokalnoj zajednici u Srbiji, budući da je Coca-Cola brend u Srbiji prisutan gotovo šest decenija, dok kompanija Coca-Cola HBC Srbija posluje skoro 30 godina i kao lider u industriji pića na tržištu nudi najširi portfolio za svaku priliku. Novim ugovorom o sponzorstvu, prema kojem brend POWERADE® postaje naslovni sponzor najmasovnije prolećne trke u Beogradu, Coca-Cola sistem i Beogradski maraton nastavljaju dugogodišnju saradnju. Coca-Cola sistem je među sponzorima ove sportske manifestacije od 2024. godine, dok je ekskluzivni sponzor Beogradskog maratona bio i 2005. i 2006. godine.