Dok polovnjaci i dalje dominiraju srpskim putevima, prodaja novih automobila uglavnom stagnira i kreće se na niskim granama.

Prošle godine u Srbiji je registrovano više od 140.000 "novih" polovnih vozila, dok je zaista novih automobila prodato svega 31.697. Odnos 4:1 u korist polovnjaka jasno pokazuje na kojem nivou se trenutno nalazi domaće tržište. Kada se tome doda i značajan pad prodaje lakih komercijalnih vozila, svega 5.222 primerka, slika je još jasnija, automobilski točak u Srbiji okreće se unazad sve većom brzinom.

Na vrhu tabele prodaje novih automobila i dalje je Škoda, koja decenijama „vedri i oblači“ tržištem u Srbiji. Prošle godine prodato je 7.386 vozila ove marke, što je više od zbirne prodaje drugoplasirane Tojote (3.693), Renoa (2.063) i Volksvagena (1.919). Veliku četvorku prati Dačia sa 1.605 prodatih vozila, dok joj za vratom diše BMW sa svega deset primeraka manje. Umereno solidne rezultate ostvarili su i Mercedes-Benz (959) i Audi sa 988 prodatih vozila.

Citroen je prijatno iznenađenje, mada ne i potpuno neočekivano, s obzirom na osveženu gamu modela - sa 973 prodata primerka, smestio se između Audija i Mercedesa. Na očekivanom nivou su i Fiat (741), Pežo (635), Suzuki (382) i Opel sa 380 prodatih vozila.

Procentualno učešće u tržištu novih vozila u 2025.

Škoda - 23,33 %

Tojota - 11,65 %

Reno - 6,50 %

Volksvagen - 6,05 %

Dačia - 5,06 %

BMW - 5,00 %

Audi - 3,11 %

Citroen - 3,06 %

Mercedes - 3,02 %

Najveći tržišni uspon zabeležio je kineski brend BYD, koji je počeo sa nula prodatih vozila, a u drugoj polovini godine stigao do 437 primeraka.

Što se tiče drugih kineskih proizvođača, MG beleži pad prodaje, delom zbog velike gubitke vrednosti pri drugoj prodaji. Sličnu sudbinu u narednoj sezoni verovatno očekuje i Chery, dok nove marke kao što su Changan i Jetour ulaze sa luksuznijim i kvalitetnijim modelima.

Nove kineske marke poput Lynk&Co, Baic i JMEW još imaju dosta posla da bi se ozbiljno etablirale ili, u suprotnom, pravovremeno povukle sa tržišta.

Potencijala ima

Ukupna prodaja novih automobila ostala je značajno ispod očekivanih 50.000 primeraka, što su optimisti najavljivali, ali s druge strane - u uslovima trenutnog ekonomskog haosa - možda ni nije tako loše, kako bi rekli pesimisti.

Dnevna registracija i reeksport postaju sve češći

Pažljivi analitičari, prateći zvanične podatke i prisustvo određenih novih modela na ulicama, primećuju nelogičnosti. Na osnovu toga sugerišu da je najmanje 20% novih „novoregistrovanih“ vozila registrovano na jedan dan, najčešće u cilju daljeg izvoza na skuplja tržišta.

Bolje upućeni tvrde da potencijal za prodaju od 200.000 novih vozila postoji i da para ima, ali problem je u njihovoj lošoj raspodeli na tržištu.