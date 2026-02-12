Slušaj vest

IO NBS odlučio je da na nepromenjenim nivoima ostanu kamatne stope na depozitne (4,5 odsto) i kreditne olakšice (7,0 odsto).

Prilikom donošenja ove odluke, Izvršni odbor je imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju, kao i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje. U skladu sa očekivanjima, međugodišnja inflacija je tokom poslednjeg tromesečja 2025. nastavila da se kreće blago ispod centralne vrednosti cilja i u decembru je iznosila 2,7 odsto.

Inflacija od 3 ± 1,5 odsto

Na kretanje inflacije značajno je uticala primena Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, kojom su ograničene trgovačke marže u veleprodaji i maloprodaji. Izvršni odbor očekuje da će se inflacija zadržati u granicama cilja od 3 ± 1,5 odsto i nakon prestanka važenja uredbe, do kraja 2026. godine, kao i u srednjem roku.

Održavanju inflacije u ciljanom rasponu, pored oprezne monetarne politike NBS, trebalo bi da doprinesu i donošenje sistemskih zakona za sprečavanje nepoštenih trgovačkih praksi, popuštanje troškovnih pritisaka iz inostranstva, niska uvozna inflacija i dolazak nove poljoprivredne sezone, pod uslovom da bude povoljnija od prošlogodišnje.

Suprotno tome, na inflaciju bi mogli da utiču rast raspoloživog dohotka, pre svega zbog rasta zarada, kao i niska baza iz septembra 2025. godine. Ipak, u NBS ocenjuju da se ni po osnovu rasta zarada ne očekuju veći inflatorni pritisci, jer će njihov rast pratiti povećanje produktivnosti. Mere NBS za podsticanje kreditne aktivnosti građana sa nižim primanjima, kako se navodi, odmerene su tako da ne dovedu do prekomernog rasta kreditiranja koji bi mogao ugroziti cenovnu i finansijsku stabilnost.

Izvršni odbor naglašava da nastavlja da vodi opreznu monetarnu politiku zbog izražene globalne neizvesnosti, geopolitičkih tenzija i jačanja protekcionizma, što utiče na robna i finansijska tržišta, kao i na investiciono i potrošačko poverenje. U poslednjih mesec dana zabeležena je povećana volatilnost cena energenata, primarnih proizvoda i plemenitih metala, kao i međuvalutnih odnosa.

Moguće smanjenje referentne stope

Projekcije Sistema federalnih rezervi (FED) ukazuju na moguće dalje smanjenje referentne stope u narednom periodu, dok se očekuje da Evropska centralna banka zadrži svoje kamatne stope neko vreme, uz procenu da je cilj za inflaciju dostignut.

Ekonomska aktivnost u Srbiji bila je suočena sa izazovima tokom prošle godine, a smanjen obim proizvodnje u Naftnoj industriji Srbije, nakon uvođenja sankcija, uticao je na slabije ubrzanje privrednog rasta u poslednjem tromesečju. Prema proceni Republičkog zavoda za statistiku, rast BDP-a u 2025. godini iznosio je 2,0 odsto.

Izvršni odbor očekuje ubrzanje privrednog rasta u ovoj i narednoj godini, uz doprinos potrošnje i investicija, uključujući realizaciju investicija u okviru programa „Skok u budućnost – Srbija Ekspo 2027“, dok bi u 2027. godini pozitivan doprinos trebalo da pruži i neto izvoz usluga zahvaljujući održavanju specijalizovane izložbe Ekspo.

Na današnjoj sednici usvojen je februarski Izveštaj o inflaciji sa novim makroekonomskim projekcijama, koji će detaljnije biti predstavljen javnosti 19. februara.

Naredna sednica Izvršnog odbora, na kojoj će se razmatrati ekonomska kretanja i odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi, zakazana je za 12. mart 2026. godine.