U srcu nemačkog grada Kajzerslauterna prodaje se poznat i uhodan balkanski restoran, koji već više od dve godine uspešno posluje i ima stalnu klijentelu. Reč je o restoranu koji je prepoznat kao jedno od omiljenih mesta u tom gradu, kako među lokalnim stanovništvom, tako i među brojnim gostima iz američke vojne baze Ramštajn, kao i fudbalerima kluba FCK1 koji ga redovno posećuju.

Restoran se nalazi u istorijskoj zgradi iz 1898. godine, jednoj od najlepših građevina u gradu, poznatoj po svom izgledu koji podseća na mali dvorac. Ambijent, autentična balkanska kuhinja i prijatna atmosfera učinili su ovo mesto prepoznatljivim brendom u Kajzerslauternu.

Kapacitet i prostor

Restoran raspolaže sa osam stolova u glavnoj sali, sa oko 35 mesta za sedenje, uz mogućnost proširenja. Manja sala uz šank može da primi dodatnih 10 do 15 gostiju, dok terasa ima oko 25 mesta, sa mogućnošću proširenja za još desetak. Prednost objekta je direktna poslužna stanica koja povezuje kuhinju i terasu, što omogućava bržu i efikasniju uslugu.

U sklopu objekta nalaze se i podrumske prostorije iste veličine kao restoran, sa komorom za pivo i sistemom od tri točilice direktno povezanih sa šankom. U restoranu su uređeni i prostrani toaleti za goste, kao i posebni sanitarni čvor i garderoba za osoblje.

Oprema i funkcionalnost

Objekat poseduje potpuno opremljenu profesionalnu kuhinju sa roštiljem, frižiderima, posuđem, stolovima i stolicama, a među opremom se nalaze i specijalni kalupi za pripremu banjalučkih ćevapa standardizovane forme. Postoji mogućnost dogovora o preuzimanju originalnih receptura, kao i saradnje sa već uhodanim dobavljačima balkanskih namirnica, vina i piva.

Svi papiri i dozvole su uredni, a restoran je spreman za rad bez potrebe za dodatnim ulaganjima.

Program i popularnost

Restoran tokom zimskih meseci organizuje večeri sa živom muzikom i tematske "balkanske noći" koje su postale prepoznatljiv događaj u regionu. U krugu od 80 kilometara nema sličnog programa, što redovno privlači veliki broj posetilaca, naročito iz dijaspore i američke baze.

Objekat ima profesionalno izrađenu veb stranicu sa oko 25 poseta dnevno, kao i aktivne profile na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku i TikToku. Na njima se redovno objavljuje video sadržaj, sa prosekom od 1.400 pregleda po objavi. Svi nalozi i pristupi biće predati novom vlasniku.

Dodatna ponuda - stan i knjigovodstvo

Uz restoran se nudi i stan u neposrednoj blizini, površine 85 kvadratnih metara. Stan ima tri spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju sa elementima, kupatilo i dodatni toalet, kao i garažu. Nalazi se na svega 100 metara od Kauflanda, 400 metara od bolnice, desetak minuta hoda od centra grada i oko sedam minuta vožnje do restorana.

Mesečna zakupnina stana iznosi 1.000 evra plus troškovi potrošnje (struja, gas, voda).

Kupcima se nudi i mogućnost nastavka saradnje sa postojećim knjigovođom koji vodi poslovanje restorana, što je značajna prednost jer je u Kaiserslauternu teško pronaći pouzdanog računovođu.

Cena i uslovi

Cena kompletnog poslovanja restorana, uključujući opremu i ime, iznosi 33.000 evra (fiksno). Najam restorana iznosi 1.500 evra mesečno + PDV + potrošnja, dok se stan iznajmljuje za 1.000 evra + režije.

Objekat je moguće preuzeti odmah ili po dogovoru.

Prodaja je uslovljena zdravstvenim razlozima vlasnika, koji je zbog toga odlučio da prenese svoje uspešno poslovanje na novog vlasnika.