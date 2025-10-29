Slušaj vest

Korisnici sajta "Polovni automobili" upozoravaju da obratite pažnju na lažne oglase i prevarante koji pokušavaju da iznude novac preko istih. Naime, prevareni ljudi želeli su da kupe automobil "Volksvaken Golf 7", a oglas su pronašli na platformi "Polovni automobili".

Cena ovog vozila navodno je iznosila 3.500 evra, a godina proizvodnje automobila 2014. Svako ko se bar malo razume u automobile, shvatiće da nešto sa ovim oglasom nije ispravno, jer je cena nerealna u odnosu na kvalitet vozila.

Potencijalnim kupcima na prvi pogled ništa nije delovalo sumnjivo. Navodni prodavac poslao im je putem SMS poruke lične podatke, uključujući adresu i matični broj, ali uzalud.

Raste prodaja polovnih vozila na pet evropskih tržišta Foto: Shutterstock

- Poštovani, čuli smo se sa dotičnom osobom koja nam je rekla da joj uplatimo novac za put jer, kako kaže, ima oko 450 kilometara do nas. Ceo dan nas je majmunisao, kad god bi ga nazvali rekao bi "dokle je stigao". Zadnji put nam je se javio kad je bio "blizu kuće, nekih 30 kilometara", i posle toga ni traga ni glasa od njega. Da ne postavljam još kako nas je sve redno izvređao kad smo ga zvali preko drugog broja, i takođe preko poruka - upozorili su kupci, pa je prevarena žena dodala:

- Ljudi, pazite se ovakvih oglasa i prevaranata. Nažalost, ja sam se zeznula i želim da podelim svoje iskustvo da što više vas vidi kako ne bi naseli kao i ja. Tužno je dokle smo došli i za koliko sitne pare ljudi gube obraz. Njega nek bude stid i sram, jer sve se vraća, a karte ipak meša samo Bog. Ako je neko imao problem sa osobom koja se ovako predstavlja neka mi se javi - napisala je na "Fejsbuk" grupi namenjenoj za razmenu iskustava tokom prevara u onlajn kupovini.