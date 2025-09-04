Slušaj vest

Kako se navodi, u prodaji se nalaze njoke od krompira sa uljem čiji je rok trajanja istekao pre skoro tačno dve godine.

Datum koji je označen na pakovanju proizvoda 23.11.2023. godine, pokazuje rok trajanja proizvoda.

- Proizvođač, Marex gel d.o.o. iz Zadra, sigurno nije dao nalog za prodaju proizvoda sa tako isteklim rokom trajanja, jer to može prouzrokovati finansijsku štetu. Datum "najbolje upotrebiti do" garantuje kvalitet i svojstva proizvoda do određenog datuma, a proizvodi kojima je istekao rok smeju se prodavati samo ako su bezbedni i jasno označeni - navodi se u saopštenju.

"Jer ko može da ide u kupovinu u susedne zemlje", napisao je Maks u komentaru.

- Kao što sam rekla, danas ne možete samo ući na pijacu, kupiti i izaći u žurbi... Dugo bukvalno šetam po pijaci, čitam sastav, proizvođača, gramažu, rok trajanja pa onda cenu... Otvaram internet na mobilnom i upoređujem cenu sa slovenačkom i italijanskom, ako je skuplja, idem dalje... Savet: ne ulazite na pijacu kada nemate vremena, ne šaljite brzoplete ljude u kupovinu ili one sa slabim vidom, ne žurite, budite oprezni od ulaska do izlaska, a onda, naravno, provera računa. U poslednje 2 godine kupovina je prestala da bude zadovoljstvo - komentarisala je Ines.

"Sram ih bilo ako imaju imalo obraza. Nije bitno koja je prodavnica... problem je... u greškama pravih ljudi. I iako je ljudski grešiti, nije uvek moguće oprostiti", napisala je jedna Marija.