Na deklaracijama mora da piše 'upotrebljivo do' ili 'najbolje upotrebiti do' u zavisnosti od proizvoda. Zamrzavanje hrane na minus 18 stepeni je najbezbedniji način čuvanja hrane.

– To su lako kvarljive namirnice, mleko, jaja i meso, a imamo i oznaku ‘najbolje upotrebiti do’ koja se koristi za sve ostale proizvode koji mogu da se koriste i nakon tog roka, ali menjaju neka karakteristična svojstva. To su keks, testenine, čokolada, čajevi, kafa, brašno, pirinač. Ono što je za potrošače bitno jeste da ukoliko proizvod ima oznaku ‘najbolje upotrebiti do’, onda mogu da ga koriste i posle tog roka, ali taj proizvod ne sme da se nađe u prometu – navodi Perinčićeva.

– Voće i povrće nije ni blizu tako opasno kao meso. Bakterije su deo voća i povrća, one žive s njima. Drugo, udarci kod voća utiču na to da bakterije dođu na to mesto. Malo isečete nožem i gotovo. Opasnost predstavljaju jaja i mleko. Mlečni proizvodi imaju bakterije koje dovode do vrenja, pa mlačni proizvodi kada prođe rok se ukisele i nije pogodna pe-ha vrednost za jelo – kaže Blagojević.