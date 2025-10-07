Slušaj vest

Jedna Beograđanka žrtva je prevare, ovoga puta putem onlajn plaćanja, a čini se, takvih slučajeva dnevno je sve više.

Ona je bila na svadbi kod prijatelja i slučajno je tokom večeri primetila da joj sa tekućeg računa nestaje novac, odnosno da se vide neodobrene transakcije. Srećom, ona je odmah pozvala svoju banku kako bi blokirala račun, i saznala da je žrtva prevare jedne američke kompanije.

Takođe, na taj način blokirala je i dalje transakcije, ali sada joj ostaju troškovi menjanja i izdavanja kartice.

Što se tiče neodobrenih transakcija, utvrđeno je da su u pitanju internet e-commerce transakcije koje su izvršene korišćenjem standardnih zaštitnih mehanizama sa platne kartice.

Za razliku od naše čitateljke, mnogobrojni građani nažalost, nekada kasno primete da im je sav novac skinut sa računa.

Građani Srbije sve češće kupuju onlajn i plaćaju karticama. Samo u drugom tromesečju ove godine, prema podacima Narodne banke Srbije, povećao se broj transakcija za više od 38 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Bezgotovinsko plaćanje i građanima i kompanijama donosi benefite, ali i mnoge rizike.

Inače, ukoliko vam banka ne izađe u susret, NBS ima mehanizam preko kojeg možete i da tražite pomoć. Tada, NBS može da zauzme stav da banka ne može ugovorom preneti na korisnika potpunu odgovornost za izvršenje transakcije na internetu kod trgovaca koji ne podržavaju mehanizam 3D Secure Code, jer je to samo jedan od dodatnih mehanizama zaštite koji omogućava kartična šema u kojoj se obrađuju transakcije inicirane konkretnom platnom karticom, čije odsustvo, samo po sebi, ne znači da plaćanje nije bezbedno i zato što veliki broj prodavaca, proizvođača i pružalaca usluga poznatih brendova nema uspostavljen ovaj dodatni mehanizam zaštite.

8 saveta kako da sačuvate karticu

Кarticu je potrebno nositi sa sobom

Кarticu ne treba davati niti pozajmljivati drugim licima

Broj kartice, i to posebno u kombinaciji sa drugim elementima sa kartice (npr. rok isteka) nikada ne treba slati pisanim putem, diktirati drugim licima

PIN ne treba nikome otkrivati i PIN nikada ne treba beležiti

Prilikom unosa PIN broja preporučljivo je rukom zakloniti tastaturu

Memorišite broj svoje banke

Odaberite opciju SMS obaveštenja o stanju na tekućem računu

Platne kartice čuvajte na više različitih mesta umesto na jednom