Osniva se svetska banka koja će finansirati naoružavanje zemalja širom sveta

Nemački bankarski div Dojče Bank objavio je u sredu svoju podršku osnivanju Banke za odbranu, bezbednost i otpornost (DSRB). Prema izveštajima agencije Rojters, ova inicijativa ima za cilj da stvori globalnu banku sa državnom podrškom koja bi finansirala ponovno naoružavanje zemalja širom sveta.

Snažna podrška bankarskog sektora

Ovim potezom, Dojče Bank se pridružila uglednim finansijskim institucijama poput Džej Pi Morgana i Komercbanke, koje su već ranije potvrdile svoje učešće u projektu, kako je navedeno na zvaničnim stranicama DSRB-a. Portparol DSRB-a odbio je da da dodatne komentare.

Iako Dojče Bank nije precizirala detalje svoje uloge, poznato je da druge banke pružaju tehničku pomoć u uspostavljanju DSRB-a, dok je holandska banka ING obezbedila početni zajam za pokretanje projekta.

"Dojče Bank je posvećena kontinuiranoj podršci naporima EU, nemačke i britanske vlade te drugih partnera u jačanju odbrambene otpornosti Evrope“, piše u zvaničnom saopštenju banke.

Ciljevi i izazovi ambicioznog projekta

Inicijativu za DSRB pokrenuli su bivši NATO-vi savetnici za bezbednost, visoki vojni zvaničnici i iskusni bankari. Njihova vizija je da stvore instituciju sa najvišim kreditnim rejtingom „AAA“, sposobnu da prikupi 100 milijardi funti (oko 137 milijardi dolara) za finansiranje odbrambenih projekata.

Poseban naglasak stavljen je na zemlje koje teško dolaze do povoljnih izvora finansiranja. Ipak, projekat se već na početku suočio sa ozbiljnim preprekama. Rojters je ranije ovog meseca izvestio da Velika Britanija neće podržati inicijativu, što predstavlja značajan udarac za njene osnivače.

Međunarodni sastanak i neizvesna budućnost

Uprkos tome, ranije ovog meseca u Londonu je održan sastanak na kojem su učestvovali predstavnici 35 zemalja iz NATO saveza, Evropske unije i Indo-pacifičkog regiona, uključujući sve članice grupe G7. Na sastanku se razgovaralo o predlozima za osnivanje banke.

Do danas, DSRB nije objavio da li je obezbedio finansijsku podršku bilo koje države, što je ključni korak za pokretanje operacija. Uspeh inicijative zavisiće od spremnosti država da ulože stvarni kapital, uprkos snažnoj podršci privatnih banaka poput Dojče Bank i Džej Pi Morgana.

Dok inicijativa za osnivanje globalne odbrambene banke uživa sve veću podršku unutar finansijskog sektora, njen konačni uspeh zavisiće od prevazilaženja političkih prepreka i obezbeđivanja državne podrške.

Budućnost DSRB-a ostaje neizvesna, ali sa jasnim signalom da privatni kapital prepoznaje potrebu za jačanjem globalne bezbednosti.