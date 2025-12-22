Slušaj vest

Fejsbuk testira sistem koji bi mogao da naplaćuje korisnicima deljenje internet linkova, što bi se moglo pokazati kao dodatni udarac medijskim kućama i drugim izdavačima. U Meti, vlasniku ove društvene mreže, potvrdili su da sprovode "ograničeno testiranje“ u kojem korisnici bez plaćene pretplate na Meta Verified, čija je cena oko 12 evra mesečno, mogu da objavljuju samo dva spoljna linka mesečno.

Test, kako se čini, obuhvata deo Fejsbuk stranica i korisničkih profila koji koriste "Profesionalni režim“, prvenstveno namenjen kreatorima sadržaja koji monetizuju svoje objave. Iako medijske organizacije još nisu direktno uključene u testiranje, ovaj potez bi mogao negativno da utiče na redakcije i druge medijske izdavače, jer bi mogao da spreči korisnike da dele njihov sadržaj.

Foto: Shutterstock

Mediji su već primetili ogroman pad internet saobraćaja nakon Metine odluke iz 2023. godine da de-prioritizuje vesti u korist video sadržaja i viralnih, kratkih formata. Iako je saobraćaj sa Fejsbuka ka vestima beležio oporavak početkom 2024, na godišnjem nivou je pao za 50 odsto.

Cena pretplate

Ovo testiranje deo je pokušaja da se korisnici Fejsbuka podstaknu da se pretplate na Meta Verified, čija cena varira od 12 evra do skoro 500 evra mesečno po profilu, u zavisnosti od nivoa usluge. Pretplata nudi dodatne funkcije naloga i viši nivo bezbednosti.

Korisnici Fejbuka šerovali su printskrin ekrana sa obaveštenjem Mete.

- Počevši od 16. decembra, određeni Fejsbuk profili bez Meta Verified pretplate biće ograničeni na dve besplatne objave sa linkom mesečno. Pretplatite se na Meta Verified da biste delili više linkova, dobijete verifikaciju i dodatne pogodnosti - napisali su korisnici ove mreže.

Ne propustite InfoBiz Tužba protiv tehnoloških giganata potresa Silicijumsku dolinu: Meta navodno zataškala sopstvena saznanja o rizicima Fejsbuka po tinejdžere

Dejvid Batl, osnivač poznate medijske konsultantske kuće rekao je da se Meta namerno povlači iz novinskog sektora već nekoliko godina.

- Nakon što se povukla od plaćanja izdavača i potpuno blokirala linkove za vesti u Kanadi kao odgovor na regulativu, Meta je jasno stavila do znanja da vesti više nisu strateški važne. Ovaj najnoviji eksperiment, koji za sada isključuje medije, dodatno pojačava pomak od besplatne distribucije ka naplati jer Meta pokušava da izvuče više vrednosti iz svojih postojećih platformi. Ovo bi moglo biti povezano sa njegovim skupim i široko priznatim neuspehom u metaverzumu, dok se sada udvostručuju napori u oblasti veštačke inteligencije - rekao je Batl.

Ograničeno testiranje

Portparol Mete je potvrdio testiranje i objasnio zašto se kompanija odlučila na ovaj korak.

- Ovo je ograničeno testiranje kako bi se razumelo da li mogućnost objavljivanja više postova sa linkovima dodaje vrednost pretplatnicima usluge Meta Verified - kazao je on.