Slušaj vest

Kompanija Meta obustavila je interno istraživanje o posledicama Fejsbuka po mentalno zdravlje, nakon što je došla do uzročnih dokaza da postoje štetni efekti, tvrdi se u tužbi koju su uprave školskih okruga u SAD podnele protiv te kompanije i drugih platformi za društvene mreže, preneo je danas Rojters.

Kako se u dokumentima kompanije Meta navodi, tokom istraživačkog projekta nazvanog Projekat Merkur 2020. istraživači te firme su zajedno sa agencijom Nilsen radili na proceni efekata “deaktivacije” Fejsbuka.

U internim dokumentima se dodaje da je ustanovljeno da su osobe koje su prestale da koriste Fejsbuk na nedelju dana prijavile umanjeni osećaj depresije, anksioznosti i usamljenosti.

Kako se navodi, Meta je nakon toga obustavila dalje istraživanje i interno objavila da je na negativne nalaze studije uticao postojeći medijski narativ vezan za kompaniju, preneo je Rojters.

Kako se navodi u tužbi, jedan od članova istraživačkog tima, koji nije imenovan, insistirao je, međutim, na tome da su zaključci studije validni.

Meta.jpg
Foto: Shutterstock

Prema mišljenju drugog istraživača, ćutanje o negativnim nalazima bilo bi isto kao zataškavanje u industriji duvana.

U tužbi se takođe navodi da je kompanija Meta, uprkos sopstvenim otkrićima, u Kongresu navela da nema načina da ustanovi u kojoj meri njene društvene mreže negativno utiču na tinejdžerke.

Portparol kompanije Endi Ston je juče izjavio da je studija obustavljena zbog propusta u njenoj metodologiji, kao I da rade na tome da poboljšaju bezbednost mreža.

Navodi da je Meta sakrila dokaze o štetnosti društenih mreža samo su deo tužbe koju je u petak protiv Mete, Gugla, TikToka i Snepčeta podnela advokatska firma Motli Rajs u ime uprava školskih okruga u SAD.

Tužitelij su naveli da su ove kompanije namerno od svojih korisnika sakrile međunarodno priznate rizike svojih proizvoda, podsetio je Rojters.

Ročište u vezi ovog predmeta zakazano je za 26. januar naredne godine pred okružnim sudom Severne Kalifornije, preneo je Telegraf Biznis pisanje Tanjuga.

Ne propustiteFunTechGlavni Metin čovek za AI odlazi posle 12 godina: U sukobu sa svima u struci juri novi izazov
Jan LeKan (1).jpg
VestiNovi TikTok alat oduševio sve: Podesite količinu AI generisanog sadržaja sami
TikTok.jpg
VestiMeta u panici na ogroman WhatsApp propust: 3,5 milijardi korisnika u opasnosti!
Whatsapp.jpg
VestiMark Zakerberg tvrdi: Mobilni telefoni su prošlost, spremite se!
Mark Zakerberg.jpg