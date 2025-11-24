Slušaj vest

Kompanija Meta obustavila je interno istraživanje o posledicama Fejsbuka po mentalno zdravlje, nakon što je došla do uzročnih dokaza da postoje štetni efekti, tvrdi se u tužbi koju su uprave školskih okruga u SAD podnele protiv te kompanije i drugih platformi za društvene mreže, preneo je danas Rojters.

Kako se u dokumentima kompanije Meta navodi, tokom istraživačkog projekta nazvanog Projekat Merkur 2020. istraživači te firme su zajedno sa agencijom Nilsen radili na proceni efekata “deaktivacije” Fejsbuka.

U internim dokumentima se dodaje da je ustanovljeno da su osobe koje su prestale da koriste Fejsbuk na nedelju dana prijavile umanjeni osećaj depresije, anksioznosti i usamljenosti.

Kako se navodi, Meta je nakon toga obustavila dalje istraživanje i interno objavila da je na negativne nalaze studije uticao postojeći medijski narativ vezan za kompaniju, preneo je Rojters.

Kako se navodi u tužbi, jedan od članova istraživačkog tima, koji nije imenovan, insistirao je, međutim, na tome da su zaključci studije validni.

Foto: Shutterstock

Prema mišljenju drugog istraživača, ćutanje o negativnim nalazima bilo bi isto kao zataškavanje u industriji duvana.

U tužbi se takođe navodi da je kompanija Meta, uprkos sopstvenim otkrićima, u Kongresu navela da nema načina da ustanovi u kojoj meri njene društvene mreže negativno utiču na tinejdžerke.

Portparol kompanije Endi Ston je juče izjavio da je studija obustavljena zbog propusta u njenoj metodologiji, kao I da rade na tome da poboljšaju bezbednost mreža.

Navodi da je Meta sakrila dokaze o štetnosti društenih mreža samo su deo tužbe koju je u petak protiv Mete, Gugla, TikToka i Snepčeta podnela advokatska firma Motli Rajs u ime uprava školskih okruga u SAD.

Tužitelij su naveli da su ove kompanije namerno od svojih korisnika sakrile međunarodno priznate rizike svojih proizvoda, podsetio je Rojters.