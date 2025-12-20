U čačanskom kraju krsna slava Sveti Nikola gotovo je nezamisliva bez dimljenog šarana. Uoči Nikoljdana pored ribarnica i sušare rade punim kapacitetom. Da je dimljenje šarana zahtevan proces gde svaki korak mora biti precizno ispraćen svedoči i činjenica da kilogram svežeg šarana u čačanskim ribarnicama i marketima košta od 650 do 750 dinara, a odimljen ide i do 3.000.

„Postupak sušenja i dimljenja zahteva veliku pažnju. Riba se najpre pažljivo očisti i usoljena potom na određenoj temperaturi treba da stoji 48 sati. U specijalnim sušarama riba se najpre suši a potom i dimi. Taj proces ukupno traje od sedam do osam sati u zavisnosti od vrste ribe. Za Nikoljdan će kroz naše sušare proći od dve do tri tone šarana - objašnjava Boban Golubović, šef proizvodnje u kompaniji „Principal“ iz Čačka.