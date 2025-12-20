Srbi se otimaju za ovo jelo: Čačanska firma samo za Nikoljdan isporučila 30 tona
Troši se rečna, ali i morska riba. Dve čačanske firme, koje čitavu Srbiju snabdevaju ribom, samo za Nikoljdan isporuče više desetina tona svežeg šarana. Prema brojkama kojima raspolažu, Srbija više nije među zemljama sa najnižom potrošnjom ribe u Evropi. Finansijski pokazatelji govore da se kod nas najviše kupuje morska riba i to tokom čitave godine, a naročito u danima posta.
- Kada je Srbija u pitanju, najviše se konzumira morska riba i to oslić i papalina iz divljeg ulova. Dosta se konzumira i pastrmka kao i panirani riblji proizvodi - izjavila je Marica Mladenović, direktor nabavke u preduzeću Principal Čačak, dodajući da šaran nije najtraženija vrsta ribe.
- Šaran je popularan kada su u jeku posle slave i reč je o ribi iz domaćeg uzgoja. Najviše se traži za Nikoljdan, a takođe i za Jovanjdan ako se dogodi da je u danima posta. Primat u potražnji pa samim tim i u prodaji imaju morske vrste - priča Mladenovićeva.
- Pre 20 godina u Srbiji smo imali potrošnju od 3,5 kilograma ribe po glavi stanovnika. Sada brojke kažu da smo na nekih šest kilograma, što je veliki pomak za državu koja nema izlaz na more. Međutim to je i dalje niska konzumacija u odnosu na sever Evrope, Španiju ili Portugal, ali dobra stvar je da se trend potrošnje ribe u Srbiji iz godine u godinu povećava - kazuje sagovornica ističući da prema vrstama ribe koje se na tržištu traže, dolazi se do zaključka da raste svest građana o zdravim navikama u ushrani.
U čačanskom kraju krsna slava Sveti Nikola gotovo je nezamisliva bez dimljenog šarana. Uoči Nikoljdana pored ribarnica i sušare rade punim kapacitetom. Da je dimljenje šarana zahtevan proces gde svaki korak mora biti precizno ispraćen svedoči i činjenica da kilogram svežeg šarana u čačanskim ribarnicama i marketima košta od 650 do 750 dinara, a odimljen ide i do 3.000.
„Postupak sušenja i dimljenja zahteva veliku pažnju. Riba se najpre pažljivo očisti i usoljena potom na određenoj temperaturi treba da stoji 48 sati. U specijalnim sušarama riba se najpre suši a potom i dimi. Taj proces ukupno traje od sedam do osam sati u zavisnosti od vrste ribe. Za Nikoljdan će kroz naše sušare proći od dve do tri tone šarana - objašnjava Boban Golubović, šef proizvodnje u kompaniji „Principal“ iz Čačka.
Ona kaže da u čačanskom kraju, čije je stanovništvo većinom hrišćansko, riba se i u mrsnim danima podjednako dobro prodaje, a naročito sredom i petkom. Čačani se van posta tada najčešće odlučuju za morske vrste ribe, ali se traže i rečne poput smuđa.
- To pokazuju brojke iz naših maloprodajnih objekata i definitivno mogu da tvrdim da se životne navike potrošača menjaju. Sve više se traže proizvodi koji su polupripremljeni, poput gambora, kuvanih kraka hobotnice. I kod nas, kao i u svetu, je veoma popularan i traži se losos iz uzgoja zbog svoje lake i brze pripreme. Primećujemo da se veoma dobro prodaju plodovi mora i filetirana riba, pa je sva prilika da naši ljudi ne vole da čiste kosti - smatra direktorka.
Firma "Principal" ribom i ribljim prerađevinama snabdeva države u okruženju, čitavu Srbiju, kao i velike trgovinske sisteme i megamarkete. Postoje delovi naše države u kojima se riba prodaje uravnoteženo, tačnije posni dani nemaju uticaj na portažnju.
- Sever zemlje, mislim na Vojvodinu, nije toliko zastupljen u potrošnji ribe konkretno kada je Nikoljdan ili druge posne slave u pitanju. Severno od Dunava se post ne praktikuje u meri kao što je to slučaj u većem delu zemlje - zaključuje direktorka prodaje.
Biznis Kurir