Kupovina polovnog automobila u cenovnom rangu do 2.000 evra predstavlja ozbiljan izazov, naročito za mlade vozače i studente koji traže pouzdano prevozno sredstvo bez skupih i čestih kvarova. Upravo o toj temi povela se rasprava na Redditu, gde je jedan zaljubljenik u automobile zatražio savet da li je Dačija Logan najjeftiniji, a istovremeno i najizdržljiviji automobil koji se može naći na tržištu polovnjaka.

Autor objave navodi da traži benzinski automobil jednostavne mehanike, sa što manje potencijalno skupih komponenti poput turbine, dizni ili visokopritisne pumpe, koje su česte kod dizelaša. Njegov cilj je jasan, što više kilometara uz što manje novca za održavanje.

Od Corse i Punta do Logana

U procesu potrage razmatrao je nekoliko popularnih modela. Prvobitni izbor bila je Opel Corsa C sa benzinskim motorima 1.2 ili 1.4, ali je odustao nakon što je naišao na brojne komentare o problematičnoj elektronici, slabijem vešanju i ograničenom radnom veku motora, koji prema iskustvima vlasnika često zahtevaju generalnu reparaciju nakon oko 250.000 kilometara.

Sledeći kandidat bio je Fiat Punto II 1.2 8v. Iako mu estetski nikada nije bio privlačan, jednostavna konstrukcija, mala potrošnja (oko šest litara benzina) i reputacija motora koji može preći i do 500.000 kilometara učinili su ga ozbiljnim izborom. Ipak, detaljnijim istraživanjem došao je do zaključka da Punto, iako jeftin za održavanje, zahteva česte intervencije zbog slabijeg kvaliteta izrade, što ga je na kraju odvratilo od kupovine.

Prelomni trenutak dogodio se kada je naišao na oglas za Dačiju Logan 1.4 sa ugrađenim plinom. Iako priznaje da Dačiju nikada nije doživljavao kao automobil sa karakterom ili emocijom, već isključivo kao sredstvo od tačke A do tačke B, racionalni argumenti počeli su da preovlađuju.

Zašto Logan ima reputaciju neuništivog

Autor objave posebno ističe činjenicu da taksisti sa ovim modelom često prelaze stotine hiljada kilometara, što dodatno učvršćuje njegovu reputaciju izdržljivog automobila.

Kao dodatni plus navodi to da su i izuzetno jeftini rezervni delovi, koji su lako dostupni, kao i relativno jednostavne popravke koje ne zahtevaju skupu dijagnostiku.

Uprkos svemu, autor se pita da li u tom cenovnom rangu postoji automobil koji je mehanički jednako prost kao Logan, ali istovremeno podjednako dugotrajan i povoljan za održavanje.

"Ide i radi, bez drame"

U komentarima se javio vlasnik koji u porodici ima Logan kupljen nov 2008. godine sa 1.4 motorom od 75 konjskih snaga. Kako navodi, automobil su godinama vozili otac, brat i on, često bez mnogo obzira, na putovanjima, sa teretom i u svakodnevnoj upotrebi.

- Vozili smo ga gde smo stigi, putovali, tovarili, nikad nije rekao ne.

Prema njegovom iskustvu, uz redovno održavanje, automobil nije zahtevao ništa osim potrošnih delova i redovnih servisa. Kvačilo i korpa zamenjeni su tek nakon 280.000 kilometara. Ipak, naglašava i mane, skroman enterijer, tvrda plastika i neudobna sedišta za duža putovanja.

"Sve je stvar sreće"

Drugi korisnici smatraju da autor razmišlja racionalno, ali da se možda previše odriče ličnog zadovoljstva. Kako navode, u tom cenovnom rangu kupovina polovnjaka je uvek "mačka u džaku", bez obzira na marku i model. Svi automobili koji se pominju spadaju među najjeftinije za održavanje, a presudno je u kakvom je konkretnom stanju primerak koji se kupuje.

Jedan od komentara ističe primer Audija A3 iz 2004. godine, kupljenog za nešto više od 2.000 evra, koji i pored reputacije skupljeg održavanja već dve godine funkcioniše bez ikakvih problema.

- Auto faktički ide bez kvara 2 godine. Sve je do sreće, pogotovo za te pare - navodi korisnik.

Većina učesnika diskusije slaže se u jednom, za 2.000 evra presudno je stanje automobila, a ne logo na haubi. Bilo da je u pitanju Punto, Logan ili neki treći model, ključno je kada je poslednji put rađen veliki servis, u kakvom su stanju kvačilo, vešanje i motor, kao i da li je automobil redovno održavan.