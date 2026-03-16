U Austriji će 2026. godine biti dostupni razni bonusi od 150 evra za pomoć domaćinstvima sa niskim prihodima. To uključuje subvenciju za troškove grejanja u Donjoj Austriji i bonus za povratak u školu za porodice sa decom školskog uzrasta (koje primaju minimalnu podršku/socijalnu pomoć u decembru 2025. godine).

Važno je napomenuti da je bonus za troškove grejanja u Donjoj Austriji od 150 evra dostupan do 31. marta. Ova subvencija je namenjena podršci domaćinstvima sa nižim prihodima.

Podnesite zahtev za subvenciju za grejanje u Donjoj Austriji

Subvencija za troškove grejanja u Donjoj Austriji iznosi 150 evra, javljaju austrijski mediji.

Međutim, subvencija za troškove grejanja nije dostupna svima. Ona se odnosi na pojedince koji, između ostalog, imaju prebivalište u Donjoj Austriji najmanje šest meseci i čiji je mesečni prihod domaćinstva niži od stope dodatne naknade prema Opštem zakonu o socijalnom osiguranju (ASVG).

Na primer, ograničenje prihoda je 1.308,39 evra za samce, 2.064,12 evra za bračni par ili partnera i 2.266,00 evra za par sa jednim detetom. Ovi iznosi se menjaju ako primate naknade po Zakonu o osiguranju za slučaj nezaposlenosti, naknade za brigu o deci ili slične naknade.

Automatska isplata subvencije

Obrasci za podnošenje zahteva dostupni su na nekoliko lokacija: Kancelarija Vlade Donje Austrije, Okružne uprave Donje Austrije, Opštinske kancelarije Donje Austrije, Opštinske kancelarije Donje Austrije i onlajn.

Zahtevi za grejnu sezonu 2025/26 mogu se podneti do 31. marta 2026. godine, sa svim potrebnim pratećim dokumentima, na adresu stalnog prebivališta podnosioca zahteva u Donjoj Austriji. Oni koji primaju naknade po Zakonu o socijalnoj pomoći Donje Austrije (NÖ SAG) automatski će dobiti subvenciju za troškove grejanja.

Važni detalji o bonusu od 150 evra za troškove grejanja u Donjoj Austriji u 2026. godini:

Iznos: Jednokratna uplata od 150 evra.

Jednokratna uplata od 150 evra. Pravo na pomoć: Domaćinstva sa niskim prihodima (uključujući korisnike socijalne pomoći).

Domaćinstva sa niskim prihodima (uključujući korisnike socijalne pomoći). Rok: Prijave moraju biti podnete vašoj opštini prebivališta do 31. marta 2026. godine.

Prijave moraju biti podnete vašoj opštini prebivališta do 31. marta 2026. godine. Bonus za povratak u školu / vaučer od 150 evra 2026:

/ vaučer od 150 evra 2026: Pravo na pomoć : Porodice sa decom školskog uzrasta koje su primale minimalnu pomoć/socijalnu pomoć u decembru 2025. godine.

: Porodice sa decom školskog uzrasta koje su primale minimalnu pomoć/socijalnu pomoć u decembru 2025. godine. Plaćanje: Poštom u martu 2026. (informativno pismo).

Namena: Vaučer za školski pribor.