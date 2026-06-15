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Zbog sve viših cena letovanja na moru, koje za mnoge građane predstavljaju veliki udar na kućni budžet, sve veći broj ljudi odlučuje se za odmor u Srbiji. Među destinacijama koje privlače pažnju zbog povoljnih cena posebno se izdvaja Mataruška Banja.

Ova banja nalazi se na obali Ibra, nedaleko od Kraljeva, od kojeg je udaljena oko osam kilometara, a turistima nudi veoma pristupačan smeštaj.

Prema podacima sa popularnih platformi za rezervaciju, noćenje se može pronaći već za 1.100 dinara po sobi.

Najpovoljnija ponuda odnosi se na privatni apartman smešten manje od kilometar od centra banje, koji gostima nudi sobu sa terasom, kao i korišćenje kuhinje i kupatila.

Posetiocima su na raspolaganju i druge vrste smeštaja. Cene u privatnim apartmanima uglavnom počinju od oko 4.000 dinara po noćenju, dok se hotelski smeštaj sa uključenim doručkom kreće od 3.700 do više od 13.000 dinara.

Foto: Shutterstock/Antonio Suarez Vega

Zdravstveni turizam i lekovita voda

Pored pristupačnih cena, Mataruška Banja poznata je i kao značajan centar zdravstvenog turizma. Odlikuje je prijatna klima, a okružena je sa tri planinska masiva.

Posebnu vrednost predstavlja njena termomineralna voda, otkrivena krajem 19. veka, koja sadrži velike količine sumpora, fosfora i kalijuma.

Ova voda koristi se u terapijske svrhe i u lečenju oboljenja krvnih sudova, reumatskih bolesti i određenih ginekoloških tegoba. Posetiocima su dostupne specijalizovane ustanove kao što su Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens" i Prirodno lečilište "Mataruška i Bogutovačka Banja".

Foto: Shutterstock/Photoroyalty

Dobra saobraćajna povezanost i turističke manifestacije

Jedan od razloga velike posećenosti Mataruške Banje jeste njena odlična saobraćajna povezanost preko Ibarske magistrale.

Turisti koji tokom jula borave u ovom kraju mogu da prisustvuju tradicionalnoj manifestaciji "Veseli spust" na Ibru, kao i brojnim koncertima koji se organizuju u Kraljevu. U ponudi su i poznate manifestacije poput "Dana jorgovana" i "Narcisima u pohode".

Pored prirodnih lepota, okruženje banje obiluje kulturno-istorijskim znamenitostima. Posetioci mogu da obiđu srednjovekovni grad Maglič, tvrđavu Brvenik, kao i neke od najznačajnijih srpskih manastira, Studenicu, Žiču i Ljubostinju.