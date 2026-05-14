U podnožju Homoljskih planina, u dolini reke Mlave, nalazi se savršeno mesto za odmor i uživanje tokom leta, banja Ždrelo.

Banju Ždrelo odlikuje termomineralna voda izuzetnog hemijskog sastava i karakteristika. Voda dolazi sa dubine od 180 metara, a njena temperatura prelazi 80 stepeni Celzijusovih.

Pošto prolazi kroz hladne slojeve zemlje, do površine postiže i zadržava konstantnu temperaturu od 40 stepeni, kako u letnjem, tako i u zimskom periodu.

Za šta se koristi lekovita voda iz banje Ždrelo?

Lekovita voda iz banje se uspešno koristi za terapijske svrhe:

kao dopunsko sredstvo pri lečenju reumatizma;

kod posledica trauma i stanja posle preloma kostiju;

posle hirurških intervencija na koštanom sistemu;

u lečenju kožnih bolesti;

ohlađena može da se pije i pomaže kod gastritisa.

U banji Ždrelo je dostupno i lekovito blato. U banji Ždrelo se nalazi i akva-park

Pored terapije i lečenja, banja Ždrelo je idealna i za relaksaciju i opuštanje. Banja nudi i različite sadržaje za uživanje poput saune, slane sobe, parnog kupatila, relaks/sobe i sobe za masažu.

U banji Ždrelo se nalazi nekoliko bazena, u zatvorenom i na otvorenom, a u njenom sklopu je i akva-park Ždrelo, koji predstavlja idealnu lokaciju tokom letnjih dana za celu porodicu.

Banja ima pet otvorenih i tri zatvorena bazena, kao i nekoliko tobogana, na kojima će se najmlađi posebno zabaviti.

Šta obići u okolini banje?

Ukoliko se odlučite da posetite banju Ždrelo, morate da obiđete i sledeće lokalitete:

manastire Gornjak i Vitovnica;

manastir Svete Trojice u selu Ždrelo;

etno-selo Bistrica;

Stamničarske planine s posebnom ružom vetrova;

Gornjačku klisuru s ostacima tvrđave koja se nalazila u starom srpskom gradu;

Krupajsko vrelo i vrelo Mlave Cene u banji Ždrelo

Noćenje u banji kreće se od 4.500 do 8.000 dinara. Karta za bazene za odrasle iznosi 1.200 dinara uz 200 dinara za ležaljku. Poludnevna karta, koja ne važi vikendom, iznosi 900 dinara, plus 200 dinara za ležaljku.

Za decu cena karte za bazene iznosi 800 dinara, uz 200 dinara za ležaljku. Cena wellnesa je 500 dinara.

Kako do banje Ždrelo?

Banja Ždrelo se nalazi u Istočnoj Srbiji, na svega 130 kilometara od Beograda, potrebno je manje od dva sata vožnje, ona je na samo 10 kilometara od Petrovca na Mlavi.