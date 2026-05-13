Vozači kojima je oduzeta vozačka dozvola u Srbiji moraju da prođu posebnu proceduru kako bi ponovo mogli da sednu za volan. Kako se navodi na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja, postupak je obavezan za sve i podrazumeva prijavu za seminar, pohađanje nastave i polaganje ispita.

Iz Agencije navode da se vozačka dozvola ne može vratiti bez završenog seminara i položenog ispita.

Seminar traje 14 dana, izostanci se strogo kažnjavaju

Seminari za nesavesne vozače organizuju se u više gradova širom Srbije, a kandidati se raspoređuju prema redosledu prijavljivanja za grad koji su izabrali.

Kako se navodi, seminar traje ukupno 14 dana, odnosno 40 časova, sa po tri časa dnevno. Termin početka razlikuje se od seminara do seminara, a kandidati obaveštenje dobijaju SMS porukom sedam dana pre početka.

Posebno je naglašeno da je prisustvo obavezno na svakom času.

- Izostajanje automatski povlači da morate ponovo da pohađate seminar od početka, uz ponovno plaćanje naknade- navodi se na sajtu Agencije.

Kako se podnosi prijava i koja dokumenta su potrebna?

Prijava za seminar nije automatska, već vozači sami moraju da pošalju kompletnu dokumentaciju poštom na adresu Agencije za bezbednost saobraćaja u Beogradu.

Za prijavu je potrebno dostaviti:

popunjenu prijavu za seminar,

uverenje MUP-a o izrečenim merama,

potvrdu suda o izmirenim kaznama,

kopiju ili očitanu ličnu kartu,

lekarsko uverenje o sposobnosti za vožnju,

dokaz o uplati za seminar,

otpustni list za osobe koje su bile u zatvoru.

Vozači mogu da daju saglasnost da Agencija umesto njih pribavi određena dokumenta, ali se upozorava da tada procedura traje znatno duže jer se komunikacija sa institucijama obavlja pisanim putem.

Koliko košta vraćanje vozačke dozvole?

Na sajtu Agencije objavljene su i cene obaveznih troškova:

pohađanje seminara - 25.000 dinara,

prijava ispita - 15.000 dinara,

uverenje o položenom ispitu - 3.000 dinara.

To znači da vozače vraćanje dozvole košta najmanje 43.000 dinara, bez dodatnih troškova dokumentacije i lekarskih pregleda.

Moguća i registracija na posebnom portalu

Vozačima je omogućena i registracija na portal "ABS nesavesni vozači", namenjen osobama kojima je dozvola oduzeta. Registracija nije obavezna, a za otvaranje naloga potrebni su imejl adresa i podaci iz lične karte.