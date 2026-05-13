Projekat izgradnje novog hotela Durmitor na Žabljaku, čija je vrednost procenjena na više desetina miliona evra, već je u poodmakloj fazi realizacije, prenosi Pobjeda. U realizaciji projekta učestvuju renomirani svetski arhitektonski biroi, dok je za hotelski brend predviđen luksuzni Aman.

Prema idejnom rešenju, novi hotel Durmitor spojiće autentičan izgled nekadašnjeg hotela sa najmodernijim standardima luksuznog turizma, zbog čega bi mogao postati najmoderniji i najluksuzniji planinski hotel u Evropi.

Planirano je potpuno očuvanje spoljnog identiteta starog hotela, dok je kompleks sa 12 luksuznih vila i bungalova osmišljen tako da se gotovo neprimetno uklopi u prirodni ambijent Durmitora.

Informacije do kojih je došla Pobjeda, a koje su javnosti poznate već šest godina, osporavaju tvrdnje jednog ekološkog aktiviste da je "hotel dat Statisu". Prema dostupnim podacima, stari hotel Durmitor prodat je tek na 17. licitaciji, nakon što na prethodnih 16 nije bilo zainteresovanih kupaca spremnih da plate traženu cenu.

Sagovornici upućeni u projekat navode da to dovoljno govori o stvarnom stanju objekta, koji je godinama propadao bez adekvatnog održavanja.

Objekat je, prema njihovim tvrdnjama, bio u toliko lošem stanju da potencijalnim investitorima tokom obilaska pre kupovine nije bilo dozvoljeno da uđu u hotel, niti da mu priđu na manju udaljenost zbog ozbiljnog rizika od urušavanja konstrukcije.

Iako nisu imali obavezu da zadrže izgled starog hotela, novi vlasnici odlučili su da novi objekat u potpunosti očuva autentični spoljašnji izgled nekadašnjeg Durmitora. Na taj način novi hotel biće praktično arhitektonska replika starog zdanja, ali sa potpuno savremenim sadržajima i tehnološkim rešenjima.

Posebna pažnja posvećena je uklapanju kompleksa u prirodni ambijent Durmitora i Žabljaka, pa je čitav projekat pažljivo osmišljen kako bi se harmonično uklopio u prostor Nacionalnog parka.

Na projektu rade neki od najpoznatijih i najskupljih arhitektonskih biroa na svetu, dok je za upravljanje hotelom ponovo planiran prestižni brend Aman, poznat po upravljanju najekskluzivnijim hotelima širom sveta, uključujući i brojne objekte koji se nalaze u UNESCO zaštićenim područjima.

Kompletan hotel zamišljen je kao deo Amanovog luksuznog koncepta, usmerenog na zdrav život i boravak u prirodi, čime bi se otvorilo novo poglavlje planinskog turizma u Crnoj Gori.

Do sada je završen veliki deo grubih građevinskih radova, u koje je već uloženo oko pet miliona evra, dok je za završetak kompletnog projekta planirano dodatno ulaganje od približno 35 miliona evra.

Trenutno arhitektonski timovi zajedno sa Amanom rade dodatnu reviziju projekta, jer su pojedina tehnička rešenja iz prvobitnih planova zastarela usled višegodišnje arbitraže i prekida realizacije.

Cilj završne faze projekta jeste primena najsavremenijih sistema i tehnoloških rešenja koja bi hotel pozicionirala među vodeće luksuzne planinske rizorte u Evropi.

Ukoliko projekat bude realizovan prema planu, novi hotel Durmitor mogao bi postati jedan od najprestižnijih planinskih rizorta u Evropi, pa čak i luksuzniji i moderniji od poznatog Amanovog hotela u francuskom Kurševel.