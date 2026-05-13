Serhio Ramos (Sergio Ramos) i njegov investicioni fond Five Eleven Capital postigli su dogovor o kupovini fudbalskog kluba FK Sevilja. Vest je, nakon sastanka održanog u utorak ujutru, objavio novinar Viktor Fernandez (Víctor Fernández).

Prema dostupnim informacijama, vrednost posla za 80 odsto akcija kluba iznosi oko 450 miliona evra. Ramosova želja je da se ceo postupak završi što je pre moguće kako bi mogao da preuzme upravljanje klubom.

Novinar Fernandez je još u ponedeljak uveče izvestio o velikom optimizmu uključenih strana i najavio da je postizanje konačnog dogovora pitanje sati, što se na kraju i potvrdilo, piše SEEbiz.

Informacija o prodaji kluba dolazi u veoma osetljivom trenutku za Sevilju, koja se bori za opstanak u prvoj ligi. U klubu smatraju da im postojećih 40 bodova ne garantuje spas i da im je "potrebna još jedna pobeda" kako bi osigurali prvoligaški status.