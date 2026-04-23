Na događaju je zvanično predstavljana kompanija Kaumy SEE, inovativna platforma koja postavlja nove standarde u trgovini i distribuciji, označavajući prekretnicu u načinu na koji se brendovi distribuiraju i pozicioniraju na tržištu Srbije.

Kaumy SEE je distributivna platforma sa sedištem u Zrenjaninu, nastala kao rezultat strateškog partnerstva domaćeg lidera hemijske industrije, kompanije Beohemija, i globalnog logističkog giganta JUSDA Europe. Kao članica CE Industries grupacije, kompanija integriše decenijsko poznavanje lokalnog tržišta sa najsavremenijim tehnološkim rešenjima za automatizaciju i upravljanje lancima snabdevanja. Kaumy SEE nije samo distributer – to je pouzdan partner koji povezuje proizvođače, maloprodajne lance i krajnje tržište kroz jasno definisane procese, pouzdanu logistiku i profesionalnu komunikaciju. Kompanija upravlja distribucijom brendova Duel, Spin, Selection i Pompa.

Strateški značaj ovog modela potvrdio je Roman Kratochvil, CE Industries Business partner i CEO Beohemija, ističući da je novi distributivni model deo šire transformacije Beohemije:

- Uvođenje kompanije Kaumy SEE kao distributivne platforme omogućava nam bolju koordinaciju, jasniju podelu odgovornosti i optimizaciju celokupnog lanca vrednosti. Ova platforma, podržana logističkom snagom kompanije JUSDA Europe, osigurava da naša modernizacija proizvodnje u Zrenjaninu bude praćena podjednako savremenim pristupom tržištu. Za naše partnere to znači sigurnost – dobijaju sistem koji je snažniji i moderniji, ali sa ljudima kojima već godinama veruju.

Ivan Janićijević, CEO Kaumy SEE, koji je na tu funkciju prešao sa pozicije komercijalnog direktora Beohemije, naglasio je da pripadnost obe kompanije CE Industries grupaciji osigurava visok nivo usklađenosti ciljeva i standarda:

- Naš zadatak je da obezbedimo stabilnu, efikasnu i predvidivu dostupnost brendova Beohemije, uz dodatni fokus na razvoj kanala prodaje i jačanje odnosa sa ključnim partnerima. Kaumy SEE ima ulogu distributivne platforme koja objedinjuje znanje o lokalnim tržištima i snažnu operativnu infrastrukturu, omogućavajući potpunu pouzdanost puta proizvoda od fabrike do korpe potrošača.

Na svečanom otvaranju konferencije, zvanicama su se takođe obratili i Jan Bondy, Nj.E. Ambasador Republike Češke, Dragan Stevanović, sekretar Privredne komore Srbije (PKS) i Petr Škoda, CEO JUSDA Europe. Konferencija je bila prilika i za uvid u nove investicije u automatizaciju, kao i diskusiju o uticaju platforme na stabilnost lanaca snabdevanja i modernizaciju retail sektora u Srbiji i šire.