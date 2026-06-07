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Prvi talas kupovine apartmana u inostranstvu među građanima Srbije krenuo je u Bugarskoj, gde su godinama unazad na Crnom moru tražene povoljne nekretnine u turističkim kompleksima. Tamo su naši građani najčešće kupovali male stanove u letovalištima poput Sunny Beacha i Nesebara jer su cene bile znatno niže nego u poznatim mediteranskim destinacijama.

Ipak, nakon što se tržište u Bugarskoj delimično stabilizovalo, interesovanje se postepeno prebacilo na, verovali ili ne, Albaniju kao novu hit destinaciju na Jadranskom i Jonskom moru. Srpski kupci su u tome prepoznali priliku jer su cene još uvek niže nego u Hrvatskoj i Crnoj Gori, dok se infrastruktura i turistička ponuda ubrzano razvijaju.

Foto: Youtube Printscreen

U Draču kvadrat oko 1.000 do 1.500 evra

Najviše se kupuju apartmani u Draču imajući u vidu da su najbliži i najpristupačniji za dolazak, pa ga mnogi biraju kao prvu opciju. Tamo dominiraju manji apartmani u novogradnji blizu plaže, praktični za letovanje i relativno laki za izdavanje turistima.

U Draču se danas najčešće može naći stan u novogradnji po ceni od oko 1.000 do 1.500 evra po kvadratu, što znači da manji apartman od 40–50 kvadrata izađe otprilike 45.000 do 75.000 evra, zavisno od toga koliko je blizu mora i da li je u kompleksu sa bazenom. Tu su još i stariji stanovi koji mogu da budu jeftiniji, ali oni uglavnom traže renoviranje i nisu toliko traženi među strancima.

U Sarandi kvadrat i do 3.500 evra

Saranda je postala skuplja i atraktivnija lokacija jer ima lepšu obalu i jači turistički razvoj tokom poslednjih godina. Tamo se cene brže menjaju s obzirom da je potražnja veća i sve više stranaca ulazi na tržište, a Srbi je biraju jer se kao dugoročna investicija i te kako isplati.

Ovde se kvadrat često kreće oko 2.000 do 3.500 evra u novogradnji sa pogledom na more, jer je potražnja jaka i sve više stranaca ulazi na to tržište. Zato mali apartmani tamo lako prelaze 100.000 evra, dok bolje pozicionirani i veći stanovi idu i znatno više.

1/6 Vidi galeriju Saranda Foto: Robert Wyatt / Alamy / Profimedia, Profimedia

Vlora "negde između"

Vlora se nalazi između ova dva tržišta i često se bira kao kompromis između cene i kvaliteta lokacije. U tom gradu se grade novi kompleksi i širi se turistička ponuda pa interesovanje konstantno raste.

U Vlori se kvadrat već penje na oko 1.500 do 2.500 evra, pogotovo u novim zgradama uz obalu i u delovima koji se brzo razvijaju kao turističke zone. To u praksi znači da stan od 50 kvadrata ide od oko 80.000 pa i do 120.000 evra ako je lokacija bolja i zgrada novija.

Najtraženiji su stanovi manjih kvadratura jer su jeftiniji i lakši za održavanje tokom cele godine. Takvi apartmani se najbrže izdaju u letnjoj sezoni jer odgovaraju turistima koji dolaze na kraći odmor.

Srbi gledaju i albanske lokacije u usponu

Osim Drača, Vlore i Sarande, srpski kupci u Albaniji sve češće gledaju i manje razvijene ili tek u usponu obalne lokacije kao što su Himara, Ksamil i delovi oko Orikuma, jer su tu cene još uvek nešto niže, a očekuje se njihov brzi rast u narednim godinama, pa mnogi žure da što pre dođu do svog apartmana.

U Himari kvadrat u proseku 2.000 evra, Ksamil skuplji

Što se cena kvadrata tiče, Himara se najčešće kreće okvirno oko 1.500 do 2.500 evra po kvadratu u novogradnji uz obalu, u Ksamilu ide više zbog velike turističke potražnje i može da ode i preko 2.000 do 3.500 evra na najboljim lokacijama, dok je Orikum uglavnom nešto pristupačniji i kreće se približno od 1.200 do 2.000 evra po kvadratu.

Blizina plaže je svakako jedan od glavnih faktora koji utiče na cenu i brzinu prodaje nekretnine u Albaniji. Što je lokacija bliža moru, to je interesovanje veće i mogućnost izdavanja stabilnija tokom sezone i zbog toga se većina kupaca fokusira na prvu ili drugu liniju do obale.

Cene su i dalje primetno niže nego u Hrvatskoj i Crnoj Gori, pa mnogi iz Srbije vide Albaniju kao ulazno tržište za nekretnine na moru. Novi projekti uz obalu nude modernije zgrade i dodatne sadržaje, ali su i dalje povoljniji u poređenju sa razvijenim turističkim destinacijama.

Velika potražnja za jeftinim stanovima u izgradnji

Kupovina se najčešće odvija preko lokalnih agencija koje rade sa stranim klijentima i nude kompletnu podršku oko izbora i papirologije. Mnogi naši kupci se odlučuju za stanove u izgradnji jer tada mogu da dobiju dosta nižu cenu, ali je važno prvo da se proveri da li je dokumentacija čista i da proces kupovine bude jednostavan.

Albanija postaje sve popularnija i zbog rasta turizma koji svake godine privlači sve više posetilaca iz Evrope i regiona. To direktno utiče na potražnju za apartmanima koji se lako izdaju tokom letnje sezone, te se zbog toga nekretnine sve češće posmatraju kao investicija, a ne samo kao letnja destinacija.

Foto: Profimedia

Cene hrane i pića niže nego u CG i Hrvatskoj

Na sve to, u Albaniji su cene po radnjama i marketima i dalje dosta niže nego u Hrvatskoj i Crnoj Gori, s tim da nije više ultra jeftino kao ranijih godina, jer je turizam podigao nivo cena.

Kada se gleda konkretno, hleb u marketu je otprilike oko 0,5–1 evro, mleko oko 1–1,5 evra, jaja su po komadu relativno jeftina, a kilogram piletine ide otprilike 5–7 evra, dok su osnovne namirnice kao pirinač, testenina i ulje u sličnom ili malo nižem rangu nego kod nas. Voće i povrće na pijacama je često još jeftinije nego u marketima, posebno sezonsko, pa tu ljudi najčešće prave razliku i štede.

Pića u kafićima i restoranima su generalno povoljnija nego u većem delu Evrope, pa se kafa kreće oko 1 evro, sokovi i piva su uglavnom u rangu 1,5–2 evra, dok su restorani često znatno povoljniji nego u Crnoj Gori ili Hrvatskoj. U turističkim zonama kao što su Saranda ili Ksamil cene znaju da budu više, ali i dalje ostaju u granicama koje mnogi iz Srbije smatraju pristupačnim za letovanje.