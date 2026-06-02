Čačak je poslednjih godina postao jedno od aktivnijih gradilišta u zapadnoj Srbiji. Dok se novi stambeni objekti podižu u centru grada, duž glavnih saobraćajnica i u zonama koje su do nedavno bile pretežno porodično stanovanje, građevinska aktivnost sve vidljivije menja njegovu urbanu sliku.

Na Mapi gradilišta, u aktuelnoj 2026. godini, zabeležili smo 22 aktivna gradilišta na prostoru Čačka i skoro sva pripadaju domenu stambene novogradnje. Kontinuitet izgradnje ukazuje na stabilnu tražnju za stanovima i postepeno jačanje lokalnog tržišta nekretnina, pri čemu se najveći broj projekata realizuje kroz višespratne stambene objekte srednje gustine, koji postepeno menjaju sliku gradskog tkiva.

Dve nove zgrade u Pivarskoj ulici

U samom centru, u Pivarskoj ulici, privode se kraju radovi na objektu u koji investira firma „Trio Construction d.o.o.“. Izgradnja stambene zgrade od skoro 3.000 kvadrata otpočela je još 2023. godine, a kao projektant se navodi studio „Bauhaus d.o.o. Čačak“.

Odmah u neposrednoj blizini, u istoimenoj ulici, kompanija „Morava d.o.o. Čačak“ planira investiciju na oko 13.000 kvadrata. Ovaj objekat obogatiće ponudu stanova na čačanskom tržištu nekretnina sa svojih 59 stambenih jedinica, raspoređenih na ukupno 6 etaža, a sve opet osmišljeno od strane studija „Bauhaus d.o.o. Čačak“.

Foto: RINA

U ulici Filipa Filipovića privodi se kraju izgradnja stambenjaka na 5 spratova. Firma „Export-Import Matrimonia d.o.o.“ ušla je u ovu investiciju 2023. godine.

Gradilišta u blizini samog centra

I u blizini samog centra, na uglu ulica Vojvode Stepe i Svetog Save, Investitor „Mićić Gradac-Ča d.o.o.“ formira ugaoni stambeni objekat. "Savastudio Čačak“ navodi se kao projektant ovog zdanja od preko 1.000 kvadrata.

Takođe ulica Vojvode Stepe nudi budućim kupcima stanove u objektu u koji ulaže firma „Danilović Family Invest d.o.o.“. Radovi su uveliko u poodmakloj fazi, čemu svedoči i početak izgradnje 2024. godine.

I obližnja ulica Dragana Vranića biće bogatija za stambenu zgradu. Petospratnica u koju investira kompanija „Simgrad d.o.o.“ započeta je prošle godine, dok se kao projektant navodi studio "Jelena Škripić PR, arhitektonski studio Arabeske, Čačak“.

Firma „Hidrogradnja-Promet d.o.o. Čačak“ takođe privodi kraju poveći stambenjak između ulica Nikole Pašića i Gavrila Principa. Ova sedmospratnica sa galerijom započeta je u septembru 2023. godine, sa dve podzemne etaže i na ukupno više od 13.000 kvadrata.

I Bulevar Vuka Karadžića ima ponešto u ponudi. Pozamašan objekat na skoro 6.300 kvadrata i 6 spratova privodi se kraju. Projekat potpisuje „Arhitektonski studio Arhizmo“, dok investicioni aspekt pripada firmi „Telemark Invest d.o.o. Čačak“.

Istoimeni projektant iznedrio je još jedan objekat na uglu ovog bulevara i Radničke ulice. Ravno 2.835 kvadrata pažljivo je projektovano u vidu sedmospratnice za investitora po imenu Miloš Milovanović.

Investicije u Dragačevskoj i Kneza Miloša

Još jednom „Hidrogradnja-Promet doo Čačak“ investira, ovog puta, na uglu Dragačevske i Gučke. Izgradnja ove stambene zgrade na oko 5.000 kvadratnih metara otpočela je u junu 2025. godine. „Samostalna zanatska radnja Dik atelje Dušan Vulović PR, Čačak“ projektovala je ovaj objekat u vidu podruma, prizemlja i 6 spratova.

Foto: RINA

Takođe u Dragačevskoj ulici, "Fox-Gradnja d.o.o. Čačak“ započela je svoju investiciju u januaru 2024. godine. Zdanje od nešto više od 3.000 kvadrata i ovom prilikom projektovala je „Samostalna zanatska radnja Dik atelje Dušan Vulović PR, Čačak“.

Isti investitor u aprilu tekuće godine ušao je u investiciju u ulici Kneza Miloša na broju 72. Blizu 2.800 kvadrata stambenog prostora osmišljeno je u vidu šestospratnice. U obližnjoj ulici Dragomira Manića, firma „PS Investgradnja Group“ započela je izgradnju stambenog objekta 2022. godine.

Pozamašna šestospratnica u Budimira Davidovića

Ulica Budimira Davidovića mesto je izgradnje još jedne pozamašne šestospratnice. Naime, u maju 2024. godine započeta je izgradnja stambene zgrade koju je projektovao studio „Arhitekti Pro d.o.o. Vrnjci“ sa preko 5.000 kvadrata.

Ovom prilikom kao investitor se navodi „Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića Čačanka, Čačak“. Ponovo, u blizini centra Čačka, u ulici Nadežde Petrović, zapaža se još jedno gradilište. Investitor Ilija Radević ušao je ovu investiciju 2022. godine.

I okolina železničke stanice ima nešto u ponudi. Zapravo, na adresi Strahinjića Bana 15, u januaru ove godine, firma „Danilović Family Invest d.o.o.“ započela je radove na novoj četvorospratnici. I ovom prilikom projekat je proistekao iz studija „Samostalna zanatska radnja Dik atelje Dušan Vulović PR, Čačak“.

Ponovo jedna četvorospratnica, u Trnavskoj ulici, započeta je u septembru 2024. godine. Ukupno 2.447 kvadrata projektovao je studio „Nišinvest d.o.o. Niš“, a kao investitor se navodi Marko Vasović.

Stambenjak od 9.757 kvadrata u Ulici 1. oktobra

U severnom delu Čačka, u ciglarskoj ulici, „Batiment Invest d.o.o.“ investira u zgradu od 5 spratova. Izgradnja na novih 5.000 kvadrata stambenog prostora započeta je u martu 2024. godine. Kao završene projekte možemo da posmatramo gradlišta u Ljubićskoj ulici i Gradskom bedemu, gde investitori „Katanić 4S“ i „Danilović Company Invest d.o.o.“ završavaju svoje objekte.

Pozamašan objekat otpočeo je sa izgradnjom u martu ove godine na adresi Lomina 45. Firma „Ča-Term Čačak“ ovom prilikom podiže stambenjak od 6.868 kvadrata, a „Samostalna zanatska radnja Dik atelje Dušan Vulović PR, Čačak“ je ponovo potpisana kao autor projekta.

Verovatno najveći objekat niče u Ulici 1. oktobra. Naime, investitor „Sky Arm Invest d.o.o.“ gradi stambenu zgradu od 9.757 kvadratnih metara. Dve podzemne etaže, prizemlje i 6 spratova osmislila je takođe „Samostalna zanatska radnja Dik atelje Dušan Vulović PR, Čačak“.

Foto: Shutterstock

Gradilište koje se izdvaja van konteksta stambene novogradnje je Moravski koridor koji je trenutno u završnoj fazi i prema zvaničnim najavama trebalo bi da bude završen do septembra 2026. godine.

Naučno-tehnološki park Čačak pri kraju

Među značajnijim nestambenim investicijama izdvaja se nova zgrada Naučno-tehnološkog parka Čačak, koja je trenutno u završnoj fazi izgradnje i prostiraće se na oko 11.500 kvadratnih metara korisnog prostora.

Projekat je razvijen kroz saradnju sa UNDP-om, dok je za projektovanje bio angažovan Energoprojekt urbanizam i arhitektura. Radove izvodi Strabag, a za nadzor je zadužen AG Institut iz Novog Sada.

Cene kvadrata u Čačku

Ako je suditi po broju aktivnih gradilišta, Čačak i dalje beleži stabilnu građevinsku aktivnost. Gotovo svi aktuelni projekti usmereni su na stanogradnju, što potvrđuje da je potražnja za novim stanovima i dalje prisutna.

Prema aktuelnim oglasima i podacima sa tržišta nekretnina, cena kvadrata u novogradnji u Čačku trenutno se najčešće kreće između 1.600 i 2.000 evra, dok pojedini stanovi na atraktivnijim lokacijama prelaze i tu granicu.